Szefowa MEN zapowiada zmiany w ubiorach uczniów. Wiadomo, czego można się spodziewać

Ministerstwo edukacji zajmie się strojami uczniów

Zapytana o kwestię ubrań Barbara Nowacka przyznała, że trzeba wprowadzać pewne normy chociażby dotyczące norm społecznych albo bezpieczeństwa. O co konkretnie chodzi? - Jest dżungla i wolna amerykanka. Uczniowie mogą wszystko, a nauczycieli wprowadzają własne założenia. Uporządkujmy to wreszcie. Jak dodała szkoły mają w statutach możliwość wprowadzenie mundurków czy jednolitych strojów galowych, i to zostaje - wyjaśniła minister Nowacka w rozmowie z radiem Zet. Dopytana o to, jak rozumieć należy owe normy społeczne i kwestię strojów, Nowacka sprecyzowała:

Wprowadzamy dwie zasady, które dziś nigdzie nie są określone, czyli ubiór który szanuje normy społeczne. Dzisiaj tego nie ma, czyli Te normy mogą być kompletnie różne. Myślę, że bardzo często bardzo mocno opadające spodnie męskie mogą przekraczać pewne normy społeczne i chęć uczestniczenia reszty klasy w pewnych widokach, patrząc na to, że w większości szkół nadal obowiązuje ustawienie, że młodzież siedzi do koleżeństwa plecami - powiedziała.

Kolczyki zagrażają bezpieczeństwu na WF-ie

Co do strojów uczennic to szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę na biżuterię, która może być niebezpieczna: - Modne są czasem takie wielkie kolczyki, które mogą nie być bezpieczne, np. na lekcjach WF-u - powiedziała Barbara Nowacka. Zdaniem polityczki nauczyciele mają rację, gdy proszą o zdjęcie takich dużych kolczyków, ale nie mają umocowania prawnego: - Uczennica odmawia, rodzic prawnik mówi do nauczyciela „nie masz prawa”, spór trafia do kuratorium, a kurator rozstrzyga zgodnie z prawem, czyli po stronie rodzica. A my uważam, że ma prawo nauczyciel uważać, że na zajęciach uczniowie mają mieć strój bezpieczny.

Kolorowe włosy u uczniów? Nowacka wprost

W rozmowie pojawił się także temat włosów. - Uczniowie mają prawo mieć włosy w kolorze, w którym będą chcieli. A golenie głowy, bo się nauczycielowi nie podoba długość włosów lub fryzura nie jest właściwe – oceniła wprost minister edukacji narodowej. Nowacka dopytana o to, jak ma zostać uregulowana ta sprawa dodała: - Przygotowaliśmy ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, gdzie regulujemy to, co jest stałym elementem sporu. Zaprosiliśmy nauczycieli, niektóre organizacje pozarządowe, konsultowaliśmy. Projekt czeka na Komitet Stały Rady Ministrów.

