Barbara Nowacka wpadła na tegoroczną studniówkę. Zatańczyła poloneza!

2026-01-18 12:22

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka odwiedziła studniówkę w jednym z łódzkich liceum. Zatańczyła nawet poloneza z jednym z maturzystów, a w drugiej parze zatańczył Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski.

  • Minister Edukacji Barbara Nowacka zatańczyła poloneza na studniówce XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi.
  • Wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty Januszem Brzozowskim, minister Nowacka złożyła maturzystom życzenia sukcesów na maturze.
  • Nagranie z poloneza, w którym uczestniczyła minister, zostało opublikowane na jej profilu na Facebooku.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka wpadła na studniówkę! Do tego zatańczyła poloneza

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka wraz z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim byli gośćmi na studniówce XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. Wizyta nie zakończyła się na przemówieniu i samej kurtuazji, bo zarówno minister, jak i kurator zatańczyli poloneza z maturzystami!

- To wielka przyjemność być dziś z wami - mówiła Barbara Nowacka, Minister Edukacji, podczas studniówki maturzystów XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej.

Następnie życzyła maturzystom dobrej zabawy i sukcesów na egzaminie maturalnym.

- Maturzystki i maturzyści! Bawcie się wspaniale i odpowiedzialnie na studniówkach. A od poniedziałku - przygotowujcie do matury. Miejcie plany. I realizujcie je w Polsce. Dziękuję za zaproszenie na Wasze dzisiejsze święto - napisała minister edukacji we wpisie na Facebooku.

Minister Barbara Nowacka tańczy poloneza. Opublikowano nagranie

Minister edukacji zamieściła do swojego wpisu nagranie z poloneza. Barbara Nowacka do uroczystego tańca przystąpiła w szarej sukni przeszytej srebrną nicią, więc wpisała się w elegancki charakter studniówki.

Zgodnie z tradycją i zupełnie tak, jak wszystkie maturzystki, trzymała w ręku różę z czerwoną wstążką. Oczywiście minister edukacji, jako honorowy gość, była na samym przodzie korowodu. 

Na nagraniu widać również, jak Barbara Nowacka wygłaszała oficjalne przemówienie, a później uczestniczyła w mniej oficjalnych rozmowach.

