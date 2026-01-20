Polacy wskazali najbardziej lubianego prezentera. Masakra! Tylko tyle zdobył zwycięzca

Kto króluje w telewizji? Polacy ocenili prezenterów

Wśród respondentów, którzy zdecydowali się wskazać swojego ulubieńca, prym wiedzie wskazany już wcześniej Bogdan Rymanowski. Dziennikarz Polsatu uzyskał 12 proc. wskazań. Jak zauważa Wirtualna Polska, to już kolejny sondaż, w którym plasuje się on na pierwszej pozycji. Tuż za Rymanowskim znalazł się Piotr Kraśko z TVN24. Wskazało na niego 10 proc. pytanych. Trzecie miejsce na podium należy do jego redakcyjnej koleżanki Anity Werner, która cieszy się sympatią 7 proc. ankietowanych.

Zobacz: Putin zaproszony do Rady Pokoju przez Trumpa. Sikorski reaguje jednym zdaniem. Nawiązał do Kazika

Na kolejnych miejscach w sondażu znaleźli się: Monika Olejnik – 5 proc. wskazań i Dorota Gawryluk – 4 proc. Wyniki na poziomie 3 proc. odnotowali z kolei: Konrad Piasecki z TVN24, Michał Rachoń z TV Republika oraz Grzegorz Kajdanowicz z TVN24. W zestawieniu znaleźli się jeszcze Adrian Klarenbach (Republika), Joanna Dunikowska-Paź (TVP Info), Danuta Holecka (Republika), Justyna Dobrosz-Oracz (TVP Info), Rafał Ziemkiewicz ("Do Rzeczy", Republika) i Miłosz Kłeczek (Republika). Cała szóstka uzyskała po 2 proc. wskazań.

Sprawdź: Ależ szydzą sobie z Hołowni! I to ludzie, z którymi był w koalicji! To musi zaboleć

1-procentowy wynik uzyskali zaś Marek Czyż (TVP), Grzegorz Jankowski (Polsat News), Katarzyna Gójska (Republika) i Dorota Wysocka-Schnepf (TVP Info).

Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 28-30.12.2025 r. metodą CAWI na próbie n=1090.

Galeria poniżej: Bogdan Rymanowski z żoną

Sonda Czy lubisz Bogdana Rymanowskiego? Tak, to świetny dziennikarz Nie, jest zwyczajnym dziennikarze