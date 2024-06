Szokujące fakty z życia młodego ks. Jędraszewskiego wyszły na jaw! W tle Jan Paweł II

24 lipca arcybiskup Marek Jędraszewski skończy 75 lat. Zgodnie z przepisami kościelnymi, gdy ordynariusz diecezji osiągnie wiek emerytalny 75 lat, składa na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu, a na jego miejsce mianowany jest nowy. Papież może też zdecydować o przedłużeniu posługi metropolity pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r., studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, potem był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską. Właśnie z tym okresem związana jest anegdotka, którą przywołał w rozmowie z Onetem redaktor Tomasz Terlikowski, który jest autorem książki "Arcybiskup. Kim jest Marek Jędraszewski". Zdaniem Terlikowskiego Jędraszewski jest "dzieckiem potęgi systemu kościelnego", który zawsze był posłuszny przełożonym i systemowi.

Wyjaśniając w rozmowie z Onetem, czym jest owa posłuszność Terlikowski przywołał zaskakującą i szokującą sytuację z życia młodego księdza Marka Jędraszewskiego. Wydarzenie miało miejsce w Rzymie: - Znana jest anegdota, że będąc na studiach w Rzymie, młody ks. Jędraszewski nosił długie włosy. Raz poszedł na spotkanie z papieżem Wojtyłą, który zwrócił na to uwagę. Następnego dnia ksiądz Marek poszedł do fryzjera i je ściął. To jest ten systemowy konformizm - opowiedział Terlikowski. Po czym dodał: - Marek Jędraszewski jest posłuszny, ale przy tym jest też inteligentny. Niestety, całą swoją inteligencję oddaje w służbie systemowi. Nauczył się, że nie może mówić tego, co naprawdę myśli. Poza tym mocno została mu wpojona bardzo prosta zasada: służba systemowi jest de facto służbą Bogu.

