Szokujące, jakich partnerów miała Czubaszek przed Karolakiem! Z jednym nawet wzięła ślub

Maria Czubaszek i Wojciech Karolak byli razem 40 lat

Maria Czubaszek zmarła w maju 2016 roku. Niedawno minęło siedem lat od jej śmierci. Ludzie pamiętają ją nie tylko z działalności satyrycznej i pisarskiej, lecz także z wyznania dotyczącego aborcji i szalenie niezdrowej miłości do papierosów (już po tym, jak skończyła 70 lat, zdarzało jej się palić trzy paczki dziennie!). Maria Czubaszek wyjawiła kiedyś, że dwukrotnie usunęła ciążę i nie miała z tego powodu żadnej traumy. Potem jednak w rozmowie z "Claudią" przekonywała, że aborcja "to nic dobrego". Sama za dziećmi nie przepadała i ich nie miała, co nie przeszkodziło jej stworzyć szczęśliwego związku z Wojciechem Karolakiem. Byli razem przez 40 lat. Mało kto wie, że Maria Czubaszek przed związaniem się z muzykiem, miała co najmniej dwóch partnerów. Z jednym z nich nawet wzięła ślub! Drugi z kolei to późniejszy mąż aktorki Ewy Błaszczyk.

Maria Czubaszek - związki: Wiesław Czubaszek, Jacek Janczarski

Pierwszym mężem Marii Czubaszek był Wiesław Czubaszek. Ślub odbył się w 1959 roku, gdy młoda Marysia miała 20 lat. Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", "za pierwszym mężem, kolegą ze studiów, Wiesławem Czubaszkiem, nie przepadała". Jego nazwisko po rozwodzie jednak zostawiła. Przez kilka lat Maria Czubaszek była w nieformalnym związku z późniejszym mężem Ewy Błaszczyk - Jackiem Janczarskim. Zanim pisarz i scenarzysta ożenił się z aktorką, wziął ślub z jej koleżanką z branży Barbarą Wrzesińską. W książce "Ostatni dymek" Wrzesińska wspominała relacje z Marią Czubaszek. - (...) Chyba dopiero wtedy dowiedziałam się, że Jacek był wcześniej z Marysią. A przecież wciąż się spotykałyśmy i ona nigdy nie dała mi odczuć, że ma do mnie żal za to, że "odbiłam" jej faceta. Kiedyś rozmowa zeszła nawet na ten temat, ale ona machnęła ręką i rzuciła lekko: "Wiesz, jak to jest w życiu… Raz tak, a raz tak… Łatwo przyszło, łatwo poszło". Pokochałam ją wtedy jeszcze mocniej. I choć moje małżeństwo z Janczarskim też nie przetrwało próby czasu, to na przyjaźni z Marysią to się w ogóle nie odbiło - wyjawiła aktorka.

