Szymon Hołownia rozdawał żurek potrzebującym! „Po co to robimy?”

Szymon Hołownia angażuje się nie tylko w działania polityczne, ale także w wolontariat. Ostatnio wziął udział w wielkanocnej edycji wydarzenia „Zupa pod Blankami”, organizowanej przez kujawsko-pomorskie stowarzyszenie Polski 2050. Ba swoim Instagramie zamieścił nagranie, na którym widać, jak nosi skrzynki z paczkami, a także nalewa żurku do jednorazowych miseczek. Nie zabrakło też czasu na rozmowę z osobami, które zgłosiły po posiłek. - Wspaniali ludzie przygotowali świąteczne pakiety, czyli sałatkę jarzynową i domowe wypieki. Po co to robimy? Bo warto. Bo tak trzeba. Bo jesteśmy blisko ludzi, wszystkich – napisał. Widać, że pomaganie potrzebującym sprawia Szymonowi Hołowni wielką radość! A nie ma lepszego czasu, by wesprzeć innych niż okres przedświąteczny, gdy samotność czy bieda doskwierają najbardziej. Dla wielu z nich ciepły posiłek czy serdeczna rozmowa może dużo znaczyć.

W komentarzach zaroiło się od serduszek od sympatyków polityka. „Pięknie” – czytamy. Takie akcje zdecydowane są godne pochwały!

