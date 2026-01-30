Szymon Hołownia w osobistym wpisie o żonie. "Przeszliśmy razem zakręty, dramaty, wyzwania"

"Miłość od drugiego wejrzenia, która ma być ostatnią"

Szymon Hołownia, znany z aktywnej obecności w mediach społecznościowych, tym razem postanowił podzielić się z obserwatorami bardzo prywatnym momentem na Facebooku. Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu opublikował wpis, który jest głęboką refleksją nad dekadą małżeństwa.

– To była miłość od drugiego wejrzenia, ale dziś chyba żadne z nas nie miałoby nic przeciwko temu, żeby była do tego ostatniego – napisał lider Polski 2050.

To zdanie doskonale oddaje dojrzałość uczucia, które, choć nie narodziło się od pierwszego spojrzenia, okazało się tym jedynym i na całe życie. Polityk w swoim wpisie nie idealizuje związku, otwarcie przyznając, że ich wspólna droga nie zawsze była usłana różami.

– Przeszliśmy razem zakręty, dramaty, wyzwania, sielanki – dodał.

"Nie dwie dusze w jednym ciele". Przepis na udany związek?

W dalszej części wpisu Szymon Hołownia podzielił się swoją filozofią partnerstwa, która może być inspiracją dla wielu par. Zwrócił uwagę na znaczenie zachowania indywidualności w związku, co stoi w opozycji do popularnego mitu o dwóch połówkach jabłka.

– Nie zlaliśmy się w jedno, to nie „dwie dusze w jednym ciele, flaki w niedzielę”, każde z nas nadal jest sobą, idzie swoją drogą – podkreślił.

To niezwykle ważna deklaracja, pokazująca, że fundamentem ich relacji jest wzajemny szacunek dla odrębności, pasji i osobistych ścieżek rozwoju. Jednocześnie zaznaczył siłę tego, co udało im się wspólnie zbudować.

– Ale udało nam się przecież razem stworzyć coś, co jest czymś... – zakończył tajemniczo, pozostawiając pole do interpretacji.

Kim jest żona Szymona Hołowni? Była pilotka wojskowa, teraz na emeryturze

Urszula Brzezińska-Hołownia to postać, która budzi zainteresowanie nie tylko z uwagi na związek z liderem Polski 2050, ale także swoją dotychczasową karierą zawodową. Przez wiele lat była oficerem Sił Powietrznych Wojska Polskiego i pilotką samolotów myśliwskich MiG-29, co czyniło ją jedną z nielicznych kobiet w tak wymagającej roli w polskiej armii.

Jej służba zakończyła się w styczniu 2026 roku, kiedy to po raz ostatni zasiadła za sterami myśliwca, kończąc aktywną służbę i przechodząc na wojskową emeryturę. To ważne wydarzenie miało miejsce w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, moment, który podkreślił zarówno ciężar jej lotniczej kariery, jak i naturalne przejście w nowy etap życia.

Zawód pilota myśliwca wymagał od niej doskonałej kondycji fizycznej, odporności psychicznej i ogromnej precyzji, cech, które przez lata budziły podziw także poza środowiskiem wojskowym.

Szymon Hołownia i Urszula Brzezińska-Hołownia poznali się podczas projektu medialnego. W 2016 roku wzięli ślub. Wspólnie wychowują dwie córki: Marię i Elżbietę.

Poniżej galeria zdjęć: Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem

