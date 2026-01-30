Sprawa Beaty Fido w TVP umorzona. Prokuratura nie widzi przestępstwa

Powołując się na "brak znamion czynu zabronionego", prokuratura 9 stycznia 2026 roku umorzyła postępowanie. W języku prawnym oznacza to, że nie zebrano wystarczających dowodów, by sformułować akt oskarżenia. Informację o tej decyzji jako pierwszy podał portal Gazeta.pl. Umorzenie śledztwa w sprawie, która była szeroko komentowana w mediach, nie oznacza jednak końca postępowania.

To nie koniec. TVP składa zażalenie

Postępowanie obejmowało okres od marca 2016 roku do listopada 2023 roku. Jego celem było zbadanie, czy w Telewizji Polskiej doszło do nieprawidłowości polegających na zawarciu umowy o pracę, a następnie utrzymywaniu fikcyjnego zatrudnienia i wypłacaniu wynagrodzenia osobie, która faktycznie nie świadczyła pracy.

Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne. Z informacji przekazanych przez prok. Piotra A. Skibę z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że pełnomocnik TVP złożył zażalenie na decyzję o umorzeniu.

– Wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne wobec złożenia zażalenia przez pełnomocnika TVP S.A. w likwidacji – przekazał prokurator.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez władze TVP w 2024 roku. Wskazywano w nim na wątpliwości dotyczące charakteru zatrudnienia Beaty Fido w kilku jednostkach organizacyjnych spółki, w tym w Biurze Spraw Korporacyjnych i TVP World.

Sama aktorka, jak wcześniej informowały media, w korespondencji z pracodawcą stała na stanowisku, że swoje obowiązki zawodowe wykonywała zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę.

Kim jest Beata Fido?

Beata Fido jest aktorką znaną szerokiej publiczności m.in. z głównej roli w filmie "Smoleńsk" z 2016 roku. W swoim dorobku ma również liczne role w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Komisarz Alex", "Leśniczówka", "Archiwista" czy "Wojenne Dziewczyny", z których wiele było produkcjami Telewizji Polskiej. Zainteresowanie mediów jej sprawą wynikało w dużej mierze z jej rozpoznawalności.

