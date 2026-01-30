Sprawa Beaty Fido w TVP umorzona. Prokuratura nie widzi przestępstwa

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w głośnej sprawie zatrudnienia aktorki Beaty Fido w Telewizji Polskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Postępowanie dotyczyło podejrzenia "fikcyjnego etatu", który miał kosztować spółkę ponad 1,5 mln zł. Mimo decyzji śledczych, sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ nowe władze TVP złożyły zażalenie.

Powołując się na "brak znamion czynu zabronionego", prokuratura 9 stycznia 2026 roku umorzyła postępowanie. W języku prawnym oznacza to, że nie zebrano wystarczających dowodów, by sformułować akt oskarżenia. Informację o tej decyzji jako pierwszy podał portal Gazeta.pl. Umorzenie śledztwa w sprawie, która była szeroko komentowana w mediach, nie oznacza jednak końca postępowania.

To nie koniec. TVP składa zażalenie

Postępowanie obejmowało okres od marca 2016 roku do listopada 2023 roku. Jego celem było zbadanie, czy w Telewizji Polskiej doszło do nieprawidłowości polegających na zawarciu umowy o pracę, a następnie utrzymywaniu fikcyjnego zatrudnienia i wypłacaniu wynagrodzenia osobie, która faktycznie nie świadczyła pracy.

Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne. Z informacji przekazanych przez prok. Piotra A. Skibę z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że pełnomocnik TVP złożył zażalenie na decyzję o umorzeniu.

– Wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne wobec złożenia zażalenia przez pełnomocnika TVP S.A. w likwidacji – przekazał prokurator.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez władze TVP w 2024 roku. Wskazywano w nim na wątpliwości dotyczące charakteru zatrudnienia Beaty Fido w kilku jednostkach organizacyjnych spółki, w tym w Biurze Spraw Korporacyjnych i TVP World. 

Sama aktorka, jak wcześniej informowały media, w korespondencji z pracodawcą stała na stanowisku, że swoje obowiązki zawodowe wykonywała zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę.

Kim jest Beata Fido?

Beata Fido jest aktorką znaną szerokiej publiczności m.in. z głównej roli w filmie "Smoleńsk" z 2016 roku. W swoim dorobku ma również liczne role w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Komisarz Alex", "Leśniczówka", "Archiwista" czy "Wojenne Dziewczyny", z których wiele było produkcjami Telewizji Polskiej. Zainteresowanie mediów jej sprawą wynikało w dużej mierze z jej rozpoznawalności.

