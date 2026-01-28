Poseł Telus wie jak rozgrzać żonę. Wystarczyło wybrać kilka specjałów [ZDJĘCIA]

Mamy najcięższą zimę od wielu lat, a teraz rozpoczął się sezon na infekcje, więc trzeba dbać o zdrowie i utrzymanie ciepła. Były minister rolnictwa w rządzie PiS Robert Telus (57 l.) został przyłapany przez fotoreportera w sklepie zielarskim. Jak nam powiedział polityk, kupił żonie preparaty na rozgrzanie.

Rozgrzewające sprawunki w sklepie z ziołami

Po kilu dniach odwilży, nad Polskę wraca arktyczne powietrze, które sprawi, że temperatura w nocy może spaść poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Wiadomo, że taka nieprzyjazna auta potrwa co najmniej tydzień, a może jeszcze dłużej. Poseł PiS postawił rozgrzać żonę ziołowymi herbatkami i balsamami, które kupił dla niej w sklepie zielarskim. Jak widać na zdjęciach, były minister długo oglądał ziołowe specyfiki i balsami oraz rozmawiał z personelem sklepu, aż wreszcie wybrał to, co trzeba. - Mam nadzieję, że małżonka się ucieszy, bo kupiłem dla niej rozgrzewające prezenty – powiedział Robert Telus „Super Expressowi”.

Polityk czeka na przywrócenie członkostwa w PiS

Kilka miesięcy temu Robert Telus znalazł się w centrum głośnej afery dotyczącej sprzedaży działki, przez którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości prowadząca do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodziło o transakcję z końcówki rządów PiS, gdy kierowany przez Telusa resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż 160‑hektarowego gruntu prywatnemu przedsiębiorcy, mimo że teren ten miał być strategiczny dla inwestycji CPK. Po ujawnieniu sprawy prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu Telusa w prawach członka partii. Wraz z nim zawieszony został również drugi polityk związany z resortem rolnictwa — Rafał Romanowski. Obaj czekają teraz na decyzję władz partii w sprawie ewentualnego odwieszenia. Jak informowaliśmy w „Super Expressie”, Telus przekonuje, że nie miał wiedzy o kulisach transakcji i liczy, że po wyjaśnieniu sprawy wróci do pełni praw w ugrupowaniu.

