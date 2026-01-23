Prezes PiS nadal mieszka pod jednym dachem z ciotecznym bratem. Powrót na Żoliborze wciąż niemożliwy

Prezes PiS od ponad miesiąca mieszka w domu ciotecznego brata. Nie wiadomo, kiedy wróci na Żoliborz.

Powodem wyprowadzki jest remont w drugiej części domu, która zmieniła właściciela.

Na szczęście krewnym dobrze się żyje pod jednym dachem.

Kaczyński wciąż mieszka u kuzyna

Jarosław Kaczyński zajmuje część domu‑bliźniaka o powierzchni ok. 150 mkw. Mieszkanie sąsiadów zmieniło właścicieli, którzy rozpoczęli generalny remont budynku. Z powodu hałasów lider PiS przeprowadził się wraz z dwoma kotami na początku grudnia do Jana Marii Tomaszewskiego. Jak informowaliśmy, bracia cioteczni żyją tam w zgodzie — każdy ma swoją przestrzeń, a posiłki przygotowują osobno. - Dobrze się nam razem mieszka – powiedział nam w grudniu Jan Maria Tomaszewski, artysta malarz. Panowie zachowują niezależność: każdy ma rytm dnia. „Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta” – opowiadał Tomaszewski. Atmosferę w domu ożywiają dwa koty. - One nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło – śmieje się gospodarz.

Dziadkowie w polskiej polityce: Tusk, Morawiecki, Miller i Wałęsa. Oni mają wnuki [DUŻO ZDJĘĆ]

Po remoncie połowa domu jest nie do poznania

Jarosław Kaczyński miał wrócić do siebie po świętach. Później okazało się, że remont się przedłuża, więc Kaczyński planował zostać u kuzyna do Sylwestra. Tymczasem zbliża się koniec stycznia, a prezes PiS nadal nie wrócił do swojego domu. – Zostaje u Tomaszewskiego na dłużej, bo remont domu na Żoliborzu jest gigantyczny. Nie idzie tam wytrzymać – mówi nam osoba z otoczenia prezesa.

I rzeczywiście, patrząc na efekty prac budowlanych, widać, że nowi właściciele przekształcają swoją część budynku w nowoczesną, komfortową willę z wysokimi oknami.