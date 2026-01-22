Dziadkowie w polskiej polityce: Tusk, Morawiecki, Miller i Wałęsa. Oni mają wnuki [DUŻO ZDJĘĆ]

Dzień dziadka to wyjątkowe święto. Tego szczególnego dnia składamy ukochanym dziadkom życzenia oraz wręczamy drobne prezenty. Dziadków nie brakuje też w polskiej polityce.

Donald Tusk to dziadek na medal. Ma pięcioro wnucząt!

Najbardziej znanym dziadkiem jest premier Donald Tusk. Szef rządu może pochwalić się gromadką wnuków. Ma on trzech wnuków (to synowie jego syna Michała Tuska), z których najstarszy to już niemal dorosły chłopak! Tusk ma też dwie urocze wnusie, córeczki Kasi Tusk, z którymi uwielbia spędzać czas na spacerach czy na placu zabaw. Zdjęcia premiera Tuska z wnukami nieraz trafiają do mediów i są znakiem, że polityk to dziadek na medal, który ma z wnukami i wnuczkami doskonały kontakt!

Dwóch wnuków Lecha Wałęsy miało kłopoty z prawem

Innym znanym dziadkiem jest były prezydent, Lech Wałęsa. Niestety, legendarny lider Solidarności nieraz miał kłopoty z wnukami, którzy są już dorośli. Wystarczy wspomnieć, że jeden z wnuków Wałęsy, Dominik, stawał przed sądem za zranienie nożem konkubiny. Drugi wnuczek byłego prezydenta Bartłomiej, także miał konflikty z prawem, został skazany za napad na szwedzkich turystów.

Ale Lech Wałęsa ma też, oprócz dorosłych wnuków, także młodsze pociechy, w tym dzieci syna Jarosława: wnuczkę Leę i wnuczka Wiktorka, które dają mu ogromną radość!

Wnuczka Monika to oczko w głowie Leszka Millera!

Dorosłą wnuczkę ma także Leszek Miller. Dziadek i wnuczka Monika mają ze sobą doskonały kontakt. Bardzo się wspierają i dobrze rozumieją. Gdy Monika Miller, kilka lat temu, brała udział w "Tańcu z gwiazdami", w jednym z odcinków na parkiecie wystąpiła właśnie z dziadkiem! - Monika jest niezwykle uzdolniona i ja jej trochę zazdroszczę, bo akurat natura poskąpiła mi takich talentów. Cieszę się bardzo, kiedy widzę, że coś maluje, albo robi jakiś projekt graficzny, albo śpiewa, albo coś nagrywa... Bardzo jestem dumny, a potem opowiadam o tym swoim kolegom - chwalił się wnuczką były premier w jednym z wywiadów.

Pierwszy Dzień Dziadka Mateusza Morawieckiego

Świeżo upieczonym dziadkiem jest natomiast były premier, Mateusz Morawiecki. Polityk w tym roku świętuje Dzień Dziadka po raz pierwszy w życiu! W 2025 roku na świat przyszedł jego wnuczek, Stanisław. Dumny dziadek tuż po narodzinach chłopca napisał wówczas w sieci: - Ostatniej nocy urodził się mój pierwszy wnuczek😊 Te narodziny przypomniały mi, co jest najważniejsze w życiu: dzieci, wspólnota, dobro, miłość, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Oby pięknie rósł w coraz lepszej i piękniejszej Polsce, w dobrym i sprawiedliwym świecie. Wierzę, że razem o taki świat zadbamy. Dla Niego - i dla wszystkich dzieci. Witaj, Stasiu!

Przemysław Czarnek ma wnuczka Aleksandra

Młodym dziadkiem jest także były minister edukacji, Przemysław Czarnek, który doczekał się także wnuka. W 2024 roku na świat przyszedł jego pierwszy wnuczek Aleksander, który imię otrzymał po św. Aleksandrze, jak przyznał w czasie rozmów w Sejmie polityk. - Cudowne uczucie i wielka duma. Jestem szczęśliwy - nie krył zadowolenia w rozmowie z "Super Expressem" polityk. Na ostatnie święta wnuczek dostał od dziadka wyjątkowy prezent: - Przy okazji wizyty w Rawie Mazowieckiej postanowiłem kupić tam prezenty. Wybrałem traktor nakręcany kluczykiem, jest dla 12-miesięcznego wnuka - opowiadał nam polityk PiS.