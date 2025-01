Szymon Hołownia z żoną na inauguracji prezydencji Polski w UE. Zadali szyku

wróciła do wielkiej pasji

oto, co lubią kandydaci

Szymon Hołownia z żoną Urszulą w Teatrze Wielkim

Na uroczystościach inaugurujących prezydencję Polski w UE pojawili się najważniejsi politycy w kraju, więc obecność marszałka Szymona Hołowni była praktycznie pewna. Kandydat na prezydenta przyjechał na miejsce wraz z małżonką, a swoją prezencją potwierdzali swoje aspiracje do Belwederu.

Szymon Hołownia postawił na klasykę, na miejscu pojawił się w granatowym garniturze, z granatowym, nieco jaśniejszym krawatem dla kontrastu, który kolorystycznie zgrywał się z sukienką żony. W butonierce znalazła się biała poszetka, a w klapie marynarki wpięty orzełek.

Wszystkich przyćmiła jednak elegancka kreacja żony marszałka Sejmu. Urszula Brzezińska-Hołownia przyszła w eleganckiej granatowej sukience. Do tego miała czarną torebkę i czarne szpilki. Nie zabrakło również eleganckiej biżuterii - jasnego naszyjnika, z dopasowanymi do niej kolczykami.

Choć Andrzeja Duda z małżonką zabrakło w Teatrze Wielkim, to Urszula Brzezińska-Hołownia wyglądała jak pierwsza dama. A może będzie nią w przyszłości? Co prawda sondaże nie są póki co łaskawe dla Szymona Hołowni, w wyborach wszystko jest możliwe.

W sali, w której odbywały się uroczystości państwo Hołownia zasiedli obok marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która przyszła na wydarzenie wraz z mężem Janem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej galerii.

Inauguracja polskiej prezydencji w UE w Teatrze Wielkim

W piątek 3 stycznia 2024 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w UE. Poza wcześniej wymienionym marszałkiem Sejmu z małżonką, a także marszałek Senatu z mężem w Operze Narodowej pojawili się m.in. premier Donald Tusk, były prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną, wicepremier Krzysztof Gawkowski z żoną, minister finansów Andrzej Domański z żoną, minister edukacji Barbara Nowacka, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta Magdalena Biejat, czy były marszałek Sejmu Tomasz Grodzki z żoną.

Express Biedrzyckiej - Szymon Hołownia | 2024 10 31 | VOD3 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.