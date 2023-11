Tak mieszka Szymon Hołownia. Można się zdziwić, co robi w wolnym czasie z żoną!

PiS do WIĘZIENIA! Polacy ŻĄDAJĄ rozliczenia polityków !

Szymon Hołownia znajduje się ostatnio w centrum politycznych wydarzeń. Nic dziwnego, w końcu został wybrany na nowego marszałka Sejmu, a w ostatnich dniach wygłosił orędzie do Polaków i spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. To zdecydowanie dobry i ważny czas dla polityka!

Warto jednak spróbować poznać go bliżej i zobaczyć, jak mieszka. Choć sam Szymon Hołownia jest dosyć tajemniczy, a w swoich mediach społecznościowych najczęściej zamieszcza materiały związane z polityką, czasem pokazuje co nieco ze swojego życia. Na zdjęciach udostępnionych przez niego w sieci widać, że jednym z najważniejszych miejsc w jego domu, a zarazem tym ulubionym do nagrywania materiałów, jest salon, a konkretnie duży regał zapełniony po brzegi książkami. Przed nim stoi duża, ciemna kanapa, a naprzeciw niej z kolei stoi telewizor.

To właśnie w tym pomieszczeniu Szymon Hołownia oddaje się swojej ulubionej rozrywce razem z żoną Urszulą. Jak się okazuje, oboje uwielbiają grać w planszówki. W ich kolekcji znajdują się między innymi kultowe Scrabble czy unikatowa planszówka „Magia i miecz”. Nieczęsto można spotkać osoby, które z takim zaangażowaniem oddają się graniu!

Całe mieszkanie jest jasne i utrzymane w pastelowych kolorach. Kontrastem są niektóre meble utrzymane w kolorach szarości i granatu. Ważnym elementem przestrzeni jest duży, drewniany stół, przy którym cała rodzina zbiera się na przykład przy okazji świąt.

W domu Szymona Hołowni mieszkają także dwa pieski, które mają swoje specjalne miejsce. Dzielą się przestronnym legowiskiem, na którym mogą odpoczywać kiedy tylko zapragną. Widać, że psiaki są dla nich ważnymi członkami rodziny!

