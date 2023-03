i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, AP Rydzyk, Franciszek

No to pozamiatane

Tadeusz Rydzyk zwariuje ze szczęścia! Po tym, co zrobił papież Franciszek, nikt mu teraz nie podskoczy

Tadeusz Rydzyk może otwierać szampana. Wszystko dzięki papieżowi Franciszkowi. To, co ojciec święty zrobił podczas środowej audiencji generalnej, musiało sprawić, że ego najsłynniejszego polskiego redemptorysty urosło do gigantycznych rozmiarów. Tadeusz Rydzyk będzie miał teraz mocnego asa w rękawie, gdyby ktoś polskim Kościele próbował go stawiać do pionu.