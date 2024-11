Tak Agata Duda potraktowała Donalda Trumpa. Stare nagranie hitem Ameryki

Agata Duda to prawdziwy wzór elegancji. Nie tylko zawsze prezentuje klasę swoimi stylizacjami, ale też doskonale zna się na dobrych manierach i w zasadzie nie da się przyłapać jej na jakiejkolwiek wpadce.

Teraz, gdy Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie odnaleźli stare nagranie z wizyty swojego polityka w Polsce. Wyraźnie widać na nim, jak polska pierwsza dama go potraktowała, a filmik szybko zyskuje coraz większą popularność. Co się wydarzyło w 2017 roku?

Stare nagranie z Agatą Dudą i Donaldem Trumpem

Filmik pochodzi z 2017 roku, a konkretnie z oficjalnego zakończenia amerykańskiej pierwszej pary w Polsce. Wówczas Donald Trump wygłosił przemówienie na placu Krasińskich w Warszawie, a zaraz potem miał wraz ze swoją żoną pożegnać się z Agatą i Andrzejem Dudami.

Na nagraniu widać, jak Amerykanin podaje rękę na pożegnanie najpierw Andrzejowi Dudzie, a potem Agacie Dudzie. Pierwsza dama zignorowała jednak ten gest. Zamiast tego zrobiła kilka kroków, by podejść do Melanii Trump i to jej rękę najpierw uścisnęła. W tej chwili nagranie krążące w sieci się kończy, przez co niektórzy uważają, że polska pierwsza dama w ogóle nie podała ręki Donaldowi Trumpowi. Zdjęcia z tego wydarzenia możesz zobaczyć tutaj. Sam Andrzej Duda wówczas odniósł się do sprawy i powiedział, że jego żona podała rękę amerykańskiemu politykowi później.

Filmik hitem sieci

W chwili pierwotnej publikacji nagranie było szeroko komentowane przez światowe media, potem jednak nikt o nim nie pamiętał przez lata. Ostatnio jednak nagranie znów podbija sieć, głównie za sprawą amerykańskich internautów, którzy często udostępniają je w mediach społecznościowych.

Warto jednak pamiętać, że Agata Duda nie popełniła gafy, a wręcz przeciwnie.

