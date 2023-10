i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express, AP Donald Tusk, Andrzej Duda

No nieźle

Tak Andrzej Duda potraktował Donalda Tuska w Pałacu Prezydenckim. Gafa za gafą!

Prezydent Andrzej Duda jest ostatnio w centrum uwagi polityków, ale i większości społeczeństwa. To od niego zależy powierzenie misji tworzenia nowego rządu we właściwe ręce, a w tym celu spotkał się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, jakie dostały się do Sejmu. Nie obyło się jednak bez wpadek…