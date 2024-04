Tak Andrzej Duda szaleje na stoku. Pochwalił się nagraniem

Andrzej Duda zrobił to dzień po wyborach. Internauta rozsierdzony! "Co tam chorzy z rakiem..."

Andrzej Duda zaskoczył Polskaów, gdy już dzień po wyborach samorządowych, w których wziął udział wraz z małżonką, postanowił się wyrwać z Warszawy i udać się do Tatr. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia głowy państwa w czerwonym kombinezonie do jazdy, który stał w kolejce do wyciągu na Kasprowym Wieruchów. Nie wszystkim jednak spodobał się fakt, że prezydent udał się na wypoczynek tuż po decyzji o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Andrzej Duda jednak w ogóle się nie zraził krytyką. Wręcz przeciwnie, korzysta z aktywnego wypoczynku pełnymi garściami. We wtorek 9 kwietnia prezydent pochwalił się nagraniem swoich szaleństw na stoku.

Na filmiku widać, jak przy pięknej, słonecznej pogodzie zjeżdża po ośnieżonym stoku z zawrotną prędkością. Krajobraz dookoła wręcz zapiera dech! Na końcu Andrzej Duda zatrzymuje się i z uśmiechem spogląda do kamery. Na komentarze nie trzeba było długo czekać.

"Pięknie Panie Prezydencie, to jest forma!"; "Panie Prezydencie! Robi wrażenie! Piękne widoki"; "Pełna klasa, Panie Prezydencie! Kocie ruchy i cudna sceneria kolebki polskiego narciarstwa"; "Brawo! Trzeba korzystać póki jeszcze jest śnieg tej wiosny"; "Brawo Panie prezydencie. Dobra technika, można poprawić sylwetkę, pochylić się do przodu i napierać na języki butów - pomoże w tym pamiętanie o wewnętrznej ręce, aby jej nie potrzebnie nie cofać - rotuje to ciało i automatycznie masz ciężar jest z tyłu i na wewnętrznej narcie. Ale warunki przy takich temperaturach ciężkie, zatem i tak szacunek" - czytamy w komentarzach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Andrzej Duda:

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Dalej