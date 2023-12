Tak córka Donalda Tuska zareagowała na wydarzenia w Sejmie. Wymowne

Kasia Tusk skupia się przede wszystkim na nowinkach ze świata mody, prezentując swoim fanom stylizacje na wszystkie okazje. W jej profilach na mediach społecznościowych można też znaleźć przepisy czy pomysły na efektowny wystrój domu. Blogerka zdecydowanie unika odnoszenia się do spraw związanych z polityką, tym razem jednak nie mogła milczeć.

11 grudnia z pewnością był ważny dla całej rodziny Tusków. Tego dnia w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego nie dostał wotum zaufania, a Sejm wybrał na nowego premiera Donalda Tuska, który wygłosił krótką przemowę. Jego córka postanowiła zareagować.

Na instagramowym koncie Kasi Tusk pojawił się kultowy fragment z filmu „To właśnie miłość”, w którym Hugh Grant radośnie tańczy. - Dziś jest dobry dzień aby obejrzeć ten film. A dokładniej tę scenę. Z dedykacją dla pewnego premiera, który tańczy równie dobrze – napisała w poście.

Jak widać córka cały czas kibicowała tacie i ucieszyła się z jego sukcesu. Dostała także wiele ciepłych słów w komentarzach. „Gratulacje dla taty”; „Wspaniałe przemówienie, widać, jaką Twój Tata ma twardą psychikę, że się nie dał przez te wszystkie lata szczucia na niego. Pozdrawiam i gratuluję. To zdecydowanie mój Premier”; „Brawo! Gratuluję z całego serca całej Waszej rodzinie - Pani i Pani Mamie wyrazy uznania za cierpliwość, i Pani Tacie za to, że miał siłę wrócić do Polski, żeby zawalczyć o naszą przyszłość. To wspaniała chwila” – czytamy.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej