Tak Danuta Wałęsa wystroiła się na spotkanie z królową! Uwagę zwraca jeden drobiazg

Lech Wałęsa miał okazję poznać osobiście nieżyjącą już królową Elżbietę II. W 1991 roku odwiedził ją w Windsorze wraz ze swoją żoną Danutą Wałęsą. Został nawet odznaczony orderem, przejechał się także dorożką w towarzystwie królowej. Choć od tego zdarzenia minęło już ponad 30 lat, zdaje się, że były prezyde4nt RP ciągle dobrze wspomina tę wizytę. Ostatnio pokazał jedno ze zdjęć, na którym stoi wraz z żoną przy królowej Elżbiecie II. „Tak niedawno to było...” – napisał. Widać na nim, że sam ubrał się bardzo elegancko, a pod brodą ma białą muchę. Z kolei Danuta Wałęsa postawiła na długą, plisowaną spódnicę, ozdobioną czarnymi wzorami. Do tego założyła pasującą kolorem bluzkę z koronkowymi rękawami ¾. Przedramiona zaś wyglądają, jakby były pokryte cienkimi rękawiczkami, nieco przypominającymi materiał, z jakiego wykonuje się czarne rajstopy. Wydaje się, że pod rękawiczkami ma bransoletkę na każdym nadgarstku i kilka pierścionków. Trzeba przyznać, że dziś rzadko widuje się tego typu rękawiczki. Mimo to była pi8erwsza dama wyglądała wspaniale! Na pewno zrobiła dobre wrażenie na królowej Elżbiecie II. Fani na pewno są zachwyceni!. „Robotnik, ale z klasą i powagą. Lechu, tak trzymaj!”; „Wszyscy na świecie mają dla Niego szacunek, zasłużył na niego po stokroć” – czytamy w komentarzach wśród licznych serduszek.

