Danuta Wałęsa i Lech Wałęsa są razem ponad pół wieku

Lech Wałęsa przypadkowo poznał swoją żonę Danutę. To los tak sprawił, że przyszły prezydent zaszedł akurat do kwiaciarni, w której pracowała Danuta, by rozmienić pieniądze. Małżeństwem Wałęsowie są już ponad 50 lat. Polaków bardzo ciekawi, jak wyglądają ich relacje, bo zwykle w mediach bryluje Lech Wałęsa, ale bez żony. Natomiast jeśli Danuta Wałęsa pojawia się publicznie, to nie ma przy niej męża. Wspólnych nowych zdjęć małżonków też jest jak na lekarstwo. Jak więc wygląda prawda o ich małżeństwie? W nowym wywiadzie Wałęsa wyznał całą prawdę, kawa na ławę. W rozmowie z dziennikarką Dorotą Wellman legendarny lider Solidarności wyznał: - Bez Danuty ciężko by było. My pasowaliśmy do siebie. Szczególnie pasowaliśmy w tym trudnym czasie gdy mieliśmy masę problemów rodzinnych i innych, to pasowaliśmy. Kiedy nam zeszły te problemy to teraz sami wymyślamy problemy, kłócimy się, bo nie ma tamtych problemów - ocenił krótko.

Wałęsa szczerze o relacjach z żoną Danutą: Ja nie lubię się kłócić, ale żona ze mną tak

Jakby tego było mało były prezydent Lech Wałęsa wskazał, że to nie on, a żona zwykle wzbudza kłótnie i wciąż ma do niego pretensje o mało istotne rzeczy, jak brudny talerzyk: - Ja nie lubię się kłócić, ale żona ze mną tak. Bez przerwy ma pretensje o różne rzeczy. A to nie postawiłem tak, a to rozlałem, a to nie umyłem talerza. W tamtym czasie była idealna, dziś trochę gorzej - przyznał. Na pocieszenie można powiedzieć, że po tylu wspólnych latach w każdym małżeństwie są kłótnie, ale najważniejsze jest, by szybko się pogodzić!