Tak Kasia Tusk spędza czas z mężem i córkami. Uwagę zwraca jedne szczegół [PAPARAZZI]

Wiosna przyszła w tym roku bardzo szybko. Ostatni weekend był słoneczny, ciepły i zachęcał do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aktywność na dworze uwielbia Kasia Tusk i jej rodzina: mąż Stanisław oraz dwie urocze córki. Córka Donalda Tusk zdaje sobie sprawę, jak ważny jest ruch, dlatego, gdy tylko pozwalają jej na to obowiązku, rusza z rodziną na spacer lub na zabawy do parku. Ostatnio Kasia została zauważona na jednym z placów zabaw. Pod czujnym okiem troskliwych rodziców wnuczki Tuska bawiły się w najlepsze: huśtały na huśtawkach uśmiechnięte i rozradowane! Także Kasia i jej mąż miło spędzali czas z dziećmi pilnując, by bezpiecznie się bawiły.

Dziewczynki miały też ze sobą własne środki lokomocji: starsza fioletowy rowerek i to na dwóch kółkach, a młodsza różową hulajnogę. Oczywiście Kasia Tusk wie, że od najmłodszych lat trzeba dzieciom wpajać, że wsiadając na rower należy mieć na głowie kask, już uczy tego swoje córki. Wszak bezpieczeństwo w czasie jazdy jest najważniejsze!

Sama zaś Kasia, jak przystało na znawczynię mody wyglądała bardzo stylowo. Na przechadzkę z rodzinką wybrała modne szerokie spodnie w jasnym odcieniu i czarną kurteczkę. Założyła też wiosennej buty: wyglądały jak te szalenie modne w tym sezonie sportowe buty znanej marki., które chociaż wyglądają niepozornie, to trzeba za nie zapłacić nawet kilkaset złotych. Niżej zobaczycie zdjęcia rodzinki Kasi Tusk:

