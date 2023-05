O Kindze Dudzie dwa razy było głośno

Kinga Duda w ciągu niemal ośmiu lat prezydentury swojego taty nie dała wielu powodów do tego, by było o niej głośno. Najwięcej szumu wokół córki Andrzeja Dudy zrobiło się wtedy, gdy została doradcą ojca. Trzeba przy tym zaznaczyć, że za swoją pracę nie pobierała wynagrodzenia. Szybko jednak z tego stanowiska zrezygnowała. - Kinga Duda nie piastuje żadnej funkcji i nie jest już społecznym doradcą prezydenta - poinformowała na początku 2021 roku Zofia Romaszewska, która pracowała z córką Andrzeja Dudy w Kancelarii Prezydenta RP. O Kindze Dudzie sporo mówiło się także wtedy, gdy zabrała głos w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. W specjalnym oświadczeniu zaznaczyła, że jest zwolenniczką "kompromisu aborcyjnego" i wezwała polityków do znalezienia "rozsądnego i kompromisowego rozwiązania".

Andrzej Duda rzucił palenie, a jego córkę przyłapali na dymku

Po tym, gdy Kinga Duda odeszła z Kancelarii Prezydenta, słuch o niej niemal zaginął. Co się z nią dzieje? Od czasu do czasu spotkają ją fotografowie i robią klika zdjęć. Pod koniec zeszłego roku córka Andrzeja Dudy znowu została przyłapana na paleniu. Nałóg na pewno nie cieszy jej rodziców, szczególnie że sam prezydent w 2017 roku postanowił odstawić "fajki". - Od 12 stycznia 2017 roku nie wziąłem papierosa do ust, nie paliłem papierosa ani żadnego innego tytoniu. Mogę powiedzieć, że jest to mój osobisty sukces. Polecam - powiedział prezydent. Dobrze byłoby, gdyby jego rad posłuchała córka. Zobacz w naszej galerii, jak przez 6 lat zmieniła się Kinga Duda (2015-2021). Mamy wrażenie, że coraz bardziej przypomina pierwszą damę. Tez tak myślicie?

