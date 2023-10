Jakie wykształcenie ma Mateusz Morawiecki? Będziecie w szoku, co i gdzie studiował premier. Zagraniczne uczelnie to początek!

Wybory 2023 są dla takich partia jak Konfederacja jak kubeł zimnej wody. Partia, która szczyciła się w sieci rzekomo rosnącym poparciem, według najświeższych danych zyskała zaledwie nieco ponad 6% w wyborach. Liderzy ugrupowania, między innymi Sławomir Mentzen, przyznają się jednak wprost, że jest to porażka i biorą na siebie za nią odpowiedzialność. Zdarzają się też "ciekawe" wypowiedzi polityków, takie jak na przykład Janusza Korwina-Mikkego, który stwierdził, że słaby wynik jest efektem "ukrywania" takich osób jak on czy Grzegorz Braun. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, które obiega internet z prędkością światła. Opublikowane zostało na Facebooku serwisu "Echo Dnia Świętokrzyskie" i widać na nim, jak Konfederacja "świętuje" niski wynik w sztabie wyborczym w Kielcach. To po prostu trzeba zobaczyć.

Tak Konfederacja "świętowała" wynik w Kielcach. Co za WSTYD! "Bierzemy go, chłopaki"

Na nagraniu widać, jak panowie z kieleckiego sztabu Konfederacji dowiadują się o niskim wyniku, który odnotowano w exit pollu. Po chwili ciszy i konsternacji, jeden z członków postanawia podnieść innego, zachęca też do tego innych. "Bierzemy go, chłopaki", krzyczy i usiłuje za wszelką cenę podnieść mężczyznę, by "świętować" i nim "podrzucać". Nie znajduje jednak zrozumienia wśród innych uczestników spotkania. W końcu do akcji wkracza trzeci mężczyzna, który uspokaja tego pierwszego. Nagranie już staje się hitem mediów społecznościowych, a internauci nie mają litości dla Konfederacji. "Co za wstyd", "ale żenada", "cringe", piszą w komentarzach. Zobaczcie i sami oceńcie, wideo znajdziecie poniżej.