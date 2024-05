Tak mieszka Anita Werner. Co za wnętrza! Nowoczesność i luksus w każdym calu

Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

Alvin Gajadhur robi biceps przed startem do Brukseli! Pochwalił się nagraniem

Anita Werner przez lata pracy w stacji TVN zdobyła rzesze fanów. Nic dziwnego! Nie tylko zawsze jest doskonale przygotowana, ale także zachwyca swoją urodą. Choć przed kamerą może sprawiać wrażenie osoby bardzo poważnej, a wręcz chłodnej, prywatnie zdaje się być zupełnie inną osobą.

W mediach społecznościowych dziennikarka często pokazuje swoje zdjęcia, na których widać, że uwielbia się śmiać, biegać i podróżować. Ponadto można zobaczyć, jak miesza. Okazuje się, że gwiazda TVN stawia na nowoczesny styl. Nie znajdziemy u niej bibelotów, dywanów czy kolorów.

We wnętrzach króluje biel i książki. W jednym z pomieszczeń widać duży regał z jasnego drewna wypełniony lekturami od dołu aż do samej góry. Obok niego widać ogromny telewizor przytwierdzony do ściany. Przytulnej atmosfery dodają panele na podłodze i duże okno z ciemnymi zasłonami. Na innych fotografiach widać także półki w całości zastawione książkami.

Barwnym elementem wystroju są medale, dyplomy w ramkach czy plakietki z podróży otaczające duże lustro w przedpokoju. Ciekawym elementem jest przeszklona ściana z drzwiami, które wydzielają przedsionek, pełniąc funkcję wiatrołapu.

Widać także wbudowane w ścianę białe szafy, które pozwalają na dyskretne i estetyczne ukrycie niepotrzebnych rzeczy czy elementów ubioru. Całość wygląda bardzo elegancko i nowocześnie. Widać, że Anita Werner stawia na minimalizm!

ZOBACZCIEJ NIŻEJ, JAK URZĄDZIŁA SIĘ ANITA WERNER!

Sonda Lubisz Anitę Werner? Tak Nie Trudno powiedzieć