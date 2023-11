Tak mieszka Ola Kwaśniewska. Jej mieszkanie robi wrażenie! Ceglane ściany i pastelowe dodatki. Jest pięknie! [DUŻO ZDJĘĆ]

Ola Kwaśniewska to zapalona internautka. Prowadzi Instagram jako TakZwanaKwaśnieska, a wpisy, które tam umieszcza rozbawiają internautów do łez! Zwykle publikuje w Internecie zdjęcia z podróży, czasem chwali się zdjęciami z mężem - muzykiem Kubą Badachem, ale najwięcej na profilu Kwaśniewskiej jest jej.... psów. Przy okazji można zobaczyć, jak wygląda jej mieszkanie. Bez wątpienia można stwierdzić, że Kwaśniewska ma dobry gust, który z pewnością odziedziczyła po mamie Jolancie Kwaśniewskiej. Wszak elegancja i dobry styl to znaki rozpoznawcze byłej pierwszej damy. Widać, że Ola Kwaśniewska wie, co jest modne, a obecnie odcienie szarości królują w najmodniejszych polskich domach. W takich odcieniach są przede wszystkim najmodniejsze meble wypoczynkowe.

Tak jest i u córki byłej pierwszej pary: kanapa jest szara, ale by nieco ją ożywić Ola postawiła na kolorowe dodatki - poduszki z nadrukiem psów albo jednolite w pastelowych kolorach. Kolorowa jest też lampa w mieszkaniu - w modnym żółtym odcieniu. Modnie Kwaśniewska ma też wykończone ściany, część postanowiła ozdobić płytkami przypominającymi cegły. Drzwi w jej mieszkaniu są białe, bo biel dodaje elegancji, a podłoga ułożona z jasnych paneli. Córka Kwaśniewskich wie też, że moda to jedno, ale ważna jest też wygoda, dlatego ma pojemną szafę, której zasuwane drzwi mają lustra. Zobaczcie w galerii, jak wygląda mieszkanie Oli: