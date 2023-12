Tak mieszka Sławomir Nitras. Ma tam okolicę niczym raj! Tylko zobacz [ZDJĘCIA]

Sławomir Nitras to minister rządu Donalda Tuska. Jak czytamy na stronie kancelarii premiera: Sławomir Nitras, urodzony 26 kwietnia 1973 roku w Połczynie-Zdroju. Poseł na Sejm RP V, VI, VIII, IX i X kadencji. Pełnił funkcję deputowanego do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, a w latach 2009–2014 głównego doradcy premier Ewy Kopacz. To absolwent studiów politologicznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez pewien czas pracował jako asystent w Instytucie Politologii i Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1998 do 1999 był dyrektorem gabinetu wojewody koszalińskiego. W latach 1998-2002 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego. Trzy lata zajmował się również prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej. W PO jest od 2001, a prywatnie to szczęśliwy mąż Irminy i ojciec dwóch córek: Natalii i Kornelii. To rodzina daje mu poczucie spokoju i wytchnienia po ciężkiej pracy. Nitras ma też zwierzęta, które uwielbia!

Jak mieszka Sławomir Nitras? Okolica niczym raj!

Nitras mieszka w pięknym miejscu, pełnym zieleni, dosłownie ma tam jak w raju. Czasem na Instagramie polityk uchyla rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o mieszkanie. W mieszkaniu Nitrasa jest pełno książek, a ogromne regały wręcz uginają się pod ich ciężarem. Kuchnia jest urządzona prosto, ale funkcjonalnie. Salon zdobią zdjęcia rodzinne i kwiaty, a wszystko jest dobrane do siebie ze smakiem. Podobnie jak u Kosiniaka-Kamysza, także i w mieszkaniu Nitrasa znaleźć można modne, przezroczyste krzesła. Zresztą, zobaczcie sami w galerii zdjęć niżej!

