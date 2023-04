Jacek Kurski mieszka w Waszyngtonie

Jacek Kurski jeszcze w zeszłym roku był szefem TVP, wszystko się jednak zmieniło we wrześniu 2022. Kurski odszedł z piastowanego stanowiska i zajął się zupełnie czymś innym. W grudniu został dyrektorem w Banku Światowym, co wiązało się z wyprowadzką z Polski do Waszyngtonu. Tam teraz mieszka z dala od ukochanej żony Joanny Kurskiej i córeczki Anny Klary Teodory. W rozmowie z "Faktem" Jacek Kurski opowiedział, jak teraz wygląda jego życie w Stanach: - Zawsze pragnąłem popracować i pobyć jakiś czas w środowisku anglojęzycznym. Mam tu na myśli zarówno otoczenie biznesowe, korporacyjne jak i życiowe. Nigdy dotychczas nie było mi to dane. Po drugie zależało mi na sprawdzeniu moich kompetencji wynikających z wykształcenia ekonomicznego w pracy w instytucji stricte finansowej, dobrze jeśli byłaby międzynarodowa. Bank Światowy spełnia te wszystkie kryteria idealnie - przyznał.

W takich warunkach żyje Jacek Kurski w USA

Zapytany o warunki w jakich mieszka obecnie Kurski przyznał, że wynajmuje mieszkanie w bloku, wysoko, bo na 15. piętrze. Nie mieszka jednak sam, ma tam towarzystwo współlokatorów, którzy jak czytamy są menadżerami, jeden z Austrii, a drugi z Niemiec: - Mieszkam na granicy Dystryktu Kolumbii i stanu Maryland, 6 stacji metra od Banku Światowego. Do czasu przyjazdu żony z córką wynajmuję mieszkanie w bloku na 15. piętrze z dwoma lokatorami, specjalistami z Banku Światowego. Każdy z nas ma osobny pokój - opisał Kurski. Jak dodał sam opłaca wynajem mieszkania, a nie są to małe koszty, Kurski podkreślił, że: "ponoszę koszty wynajmu mieszkania w Waszyngtonie, które są tu horrendalnie wysokie!".

