Tak Monika Olejnik wyglądała lata temu. Bardzo się zmieniła? [ZOBACZ]

Monika Olejnik to jedna z najbardziej znanych dziennikarek w kraju. Od lat znana widzom i słuchaczom, bo Olejnik ma na koncie prowadzenie wielu programów publicystycznych w telewizji i audycji radiowych. Olejnik jest znana z ostrego języka i tego, że potrafi przyprzeć do muru swoich gości stawiając i bardzo trudne pytania. Jest kojarzona przede wszystkim jako dziennikarka zajmująca się sprawami politycznymi. Tak było od dawna. W dniu, w którym obchodzimy 25. rocznicę wejścia Polski do NATO, Olejnik pochwaliła się zdjęciami sprzed lat z osobami, które brały udział w zmianach, doprowadzających Polskę do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, tymi którzy odegrali rolę w polskiej historii i polityce. Olejnik pokazała m.in. zdjęcie z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem, a także Bronisławem Geremkiem, który w 1998 pełnił funkcję przewodniczącego OBWE, a 12 marca 1999 w imieniu rządu polskiego złożył dokumenty ratyfikacyjne Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w depozycie rządu Stanów Zjednoczonych. - 25lat #NATO prof. Bronisław Geremek, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek! - napisała Monika Olejnik.

