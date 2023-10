Tak Monika Olejnik wystroiła się na wybory! Szczęka opada

Jakie wykształcenie ma Mateusz Morawiecki? Będziecie w szoku, co i gdzie studiował premier. Zagraniczne uczelnie to początek!

Monika Olejnik zdecydowanie ma słabość do wyróżniających się strojów. Nie stroni także od dodatków od światowej sławy domów mody, jak Gucci czy Chanel. Dziennikarka nie raz już udowadniała, że jeśli chodzi o styl, nie boi się żadnych eksperymentów! Nie inaczej było w dniu wyborów parlamentarnych 15 października.

Gwiazda TVN postanowiła pochwalić się zdjęciem z lokalu wyborczego, gdzie udała się na głosowanie. Widać na nim, w co postanowiła się ubrać. Monika Olejnik postawiła na szarą bluzę i jasne, luźne bojówki. Uwagę zwracał jej długi czarny płaszcz z kwiatowym haftem. To dzieło Giambattisty Valli, które można kupić za około 1 712 zł! To zawrotna kwota. Uzupełnieniem stylizacji były okulary przeciwsłoneczne i cienki skórzany pasek.

Trzeba przyznać, że Monika Olejnik zawsze dba, by wyróżniać się strojem i wyglądać nieskazitelnie niezależnie od okazji. Z pewnością nie można jej odmówić niepowtarzalnego gustu!