Ola Kwaśniewska nie mogła się powstrzymać, by podzielić się swoim szczęściem z innymi. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym szeroko uśmiechnięta dziennikarka pozuje na malowniczym tle gór skąpanych w promieniach słońca. Widać, ze czuje się wspaniale! Opis fotografii zdradza jeszcze więcej entuzjazmu.

- Tak wygląda szczęśliwy człowiek na dachu kolejki linowej, w ośmiodniowej podróży kolejowej po Szwajcarii, gdzie co drugie wypowiadane przezeń zdanie to #tojestniedowytrzymania, gdyż to jest nie do wytrzymania. To co tu widzimy jest tak piękne, że ma się ochotę drapać powietrze przed sobą, żeby się upewnić, czy to tak naprawdę – napisała.

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich już wcześniej chwaliła się swoim pobytem w Szwajcarii, gdzie spędzała czas z aktorką Martą Wierzbicką. Razem próbowały tamtejszych dań i zwiedzały zabytki, kryjąc się przed deszczową pogodą. Kraj musiał naprawdę zachwycić Olę Kwaśniewską! Tak radosnej dawno jej nie widzieliśmy, a do tego jej post wręcz tryska szczęściem.

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej