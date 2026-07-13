Tak się bawili politycy PiS na imprezie Radia Maryja! Zdjęcia nie kłamią

Na wydarzeniu zgromadziła się liczna grupa prominentnych polityków PiS.

Założyciel Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk, nie tylko zaapelował do uczestników o "rozum, odwagę i rozwagę", ale również otwarcie bronił polityków.

Pielgrzymka, której kulminacją była uroczysta Msza święta.

Uczestnicy zgromadzenia mieli okazję wysłuchać koncertu Chóru i Orkiestry kameralnej Nicolaus z Kraczkowej. W repertuarze znalazła się między innymi „Barka”, pieśń szczególnie związana z osobą św. Jana Pawła II. Zapewniono również wsparcie medyczne, dzięki obecności studentów i wykładowców kierunków lekarskich oraz pielęgniarskich, którzy obsługiwali specjalnie przygotowane punkty. Podkreślano także rolę Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która, jak zaznaczyli jej studenci, oferuje wysokie standardy edukacyjne oraz wsparcie duchowe. Kluczowym momentem drugiego dnia pielgrzymki była uroczysta Msza święta.

Politycy PiS na imprezie

Na wydarzeniu nie zabrakło kilku najważniejszych polityków PiS, jak Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz czy Mariusz Błaszczak. Oprócz nich zjawił się także Dariusz Matecki, Daniel Obajtek, Anna Krupka i Marlena Maląg. Co ciekawe, nie pojawił się prezes partii Jarosław Kaczyński, który zazwyczaj brał udział w imprezach Radia Maryja. Na uwagę zasługuje także fakt, że obecny był Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta, który zabrał nawet głos ze sceny. Widać było, ze politycy z przyjemnością wysłuchiwali wystąpień, a niektórzy mogli nawet osobiście porozmawiać z Tadeuszem Rydzykiem. Do tego Czarnek i Matecki zapozowali z redemptorysta do wspólnego zdjęcia.

Apel Tadeusza Rydzyka

Prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, o. Dariusz Paszyński CSsR, podziękował za obecność i udział w pielgrzymce, zarówno na miejscu, jak i za pośrednictwem mediów Radia Maryja i Telewizji Trwam.

– Kochana Rodzino Radia Maryja, bardzo dziękuję za Waszą obecność i niech Słowo Boże, które tak obficie jest siane w te dni na naszych spotkaniach, niech wydaje jak najobfitsze owoce - mówił.

Tadeusz Rydzyk skierował do zgromadzonych apel, by mieli swój rozum, a także życzył zebranym odwagi i rozwagi.

Redemptorysta odniósł się również do kwestii osób, które „czyniąc dobro naraziły się na odpowiedzialność”.

– Ks. Olszewski robił dobrze. Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży, na LGBT i inne nienormalności. Za to cierpią ci ministrowie: i minister Ziobro, i minister Romanowski, i te panie niewinne - powiedział.

Przed Rodziną Radia Maryja stoją kolejne wydarzenia, w tym Dziękczynienie w Rodzinie w sierpniu oraz obchody 35. rocznicy powstania toruńskiej rozgłośni w grudniu.

W naszej galerii zobaczysz polityków PiS na imprezie Radia Maryja:

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