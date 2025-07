Tak się wystroiły nowe ministry Tuska! Jedna z nich wyraźnie się wyróżniła

Na ogłoszeniu zmian po rekonstrukcji rządu panie prezentowały się bardzo elegancko. Każda z ministr postawiła na damski garnitur lub zestawienie marynarki ze spodniami. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polski, postawiła na beże. Wybrała luźne kremowe spodnie i pasującą kolorem bluzkę z ozdobnym żabotem. Do tego dobrała ciemniejszą marynarkę, a włosy zostawiła rozpuszczone.

Ministra klimatu Paulina Hening-Kloska wybrała damski garnitur w popielatym kolorze, a do tego czarną koszulę. Z kolei Marta Cienkowska postawiła na klasyczny zestaw: czarny garnitur i białą koszulę. Widoczny był także czarny pasek ze złotą klamrą. Barbara Nowcka, szefowa resortu edukacji, postawiła na biały total look: luźne spodnie i długą marynarkę z dużymi, czarnymi guzikami. Do tego na szyi miała złoty łańcuszek, a włosy spięła w kucyk.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polski Agnieszka Dziemianowicz-Bąk także postawiła na spokojne kolory. Wybrała czarną bluzkę, brązową marynarkę i takie same spodnie. Do tego dobrała czarne buty na obcasie, a włosy miała rozpuszczone.

Wyraźnie wyróżniała się jednak nowa ministra zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, która co prawda także wybrała damski garnitur, ale za to zaszalała z kolorem. Postawiła na jasny błękit, który podkreślił kolor jej oczu, a do tego wybrała białą bluzkę. Całość dopełniły beżowe buty na obcasie. Dzięki takiej barwie zdecydowanie przykuwała uwagę wśród beży i czerni nie tylko pań, ale też panów. To także barwa idealna lato, która nawiązuje do greckich wysp.

W naszej galerii zobaczysz, jak wystroiły się ministry:

Sonda Jak oceniasz rekonstrukcję rządu, jaką przeprowadził premier? Bardzo dobrze, nowe nazwiska dają nadzieję Negatywnie, wolałem poprzednich wybranców premiera Uważam, że i tak nic się nie zmieni Ciężko stwierdzić, po owocach ich poznamy