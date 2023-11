Nowy szef gabinetu Dudy

Tak się zmienił przez lata Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta Dudy teraz wygląda jak model!

jot 16:15

Marcin Mastalerek 24 października 2023 r. został szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, zastępując na tym miejscu Pawła Szrota, który w wyborach został wybrany na posła. Kim jest Mastalerek i co o nim wiemy? Prezydent Duda, powołując go na swojego współpracownika, mówił o nim we wzruszających słowach.