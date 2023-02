Wojna na Ukrainie trwa już rok i wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Rosja nie przypuszczała, że Ukraińcy będą bronić się tak dzielnie i ofiarnie oraz, że będzie to trwać tak długo. Putin zakładał, że wojna potrawa zaledwie kilka dni. Sytuacja w wielu miejscach Ukrainy jest dramatyczna! Brakuje żywności, wody, ludzie muszą przebywać w piwnicach i schronach bez ogrzewania, w tragicznych warunkach, walczyć o każdy dzień, by przetrwać. Rosyjska armia bestialsko obchodzi się z cywilami, mordując przypadkowe osoby, gwałcąc i rabując. Niszczona jest infrastruktura krytyczna, domy mieszkalne, dosłownie wszystko! W ciągu mijającego roku dochodziło do potwornych zbrodni. Świat obiegły przerażające informacje o tym, co działo się m.in. w Buczy pod Kijowem. Odkryto tam masowe groby bezbronnych Ukraińców i porozrzucane ciała na ulicach. Wojna odciska straszliwe piętno na wszystkich, w tym bardzo mocno na pierwszej damie Ukrainy.

Tak się zmieniła pierwsza dama Ukrainy przez ostatni rok

Ołena Zełenska wie, że ma niezwykle ważną rolę do odegrania. Działa na rzecz swojego kraju, apeluje o pomoc. Wystarczy wspomnieć jej ostatnią wizytę w Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego. Pierwsza dama Ukrainy przybył na Forum, by mówić o tym, co dzieje się na Ukrainie. Wystąpiła z mocny przemówieniem i ostrzegła przed Rosją, która spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje, jako że "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy". Jak ten rok zmienił wygląd Zełenskiej? Zobaczcie, jak ból i żal zmieniły żonę Wołodymyra Zełenskiego.

Ołena Zełenska zabiera głos na arenie międzynarodowej

Ołena Zełenska działa na rzecz swojego kraju, prosi o pomoc, zabiera głos w ważnych sprawach na arenie międzynarodowej. Wystarczy wspomnieć, że w ostatnią środę (22 lutego) wystąpiła na forum ONZ: - Nie można pozwolić, aby rosyjskie zbrodnie, które popełniono na Ukrainie, kiedykolwiek i gdziekolwiek się powtórzyły - powiedziała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Wezwała do powołania specjalnego trybunału, którey miały się zjaąć zbrodniami popełnionymi w czasie wojny na Ukrainie przez Rosję.

