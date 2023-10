Tak wygląda grób Pawła Śpiewaka pół roku po śmierci. Poruszający widok

Paweł Śpiewak zmarł w marcu. Pogrzeb prof. Pawła Śpiewaka odbył się 2 kwietnia 2023 o godz. 13.00 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Dlaczego akurat tam został pochowany znany socjolog? Paweł Śpiewak urodził się w rodzinie polsko-żydowskiej, był synem pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej (1920-1986) oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka (1908-1967). Jego dziadkowie od strony ojca, Leon i Klara zginęli 13 października 1942 roku zamordowani przez faszystów.

Po pogrzebie grób Pawła Śpiewaka utonął w kwiatach. Wśród wieńców znalazł się wieniec od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także stowarzyszeń związanych ze Śpiewakiem, m.in. przyjaciele z Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów, a także przyjaciele z Fundacji Pamięć Treblinki. Jednak to, co szczególnie zwróciło uwagę na grobie Pawła Śpiewaka, to napis na tabliczce z nazwiskiem, mianowicie skrót: B.P. Co oznacza? To literki, które pojawiają się na nagrobkach żydowskich, i jest skrótem od "błogosławionej pamięci", który jest odpowiednikiem Ś.P. – "świętej pamięci" znanej z katolickich grobów. Jak obecnie wygląda jego grób? Pół roku od pogrzebu grób Pawła Śpiewaka wygląda skromnie, a pokryty jest kamykami. Dlaczego? To element tradycji żydowskiej. Na grobach składa się właśnie kamyki, a nie świece, znicze i kwiaty, jak w innych kulturach. Prawdopodobnie obyczaj ten pochodzi z dawnych czasów, gdy zwłoki grzebano na pustyni i zabezpieczano przed dzikimi zwierzętami, a kamienie były trwałe.

