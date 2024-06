Tak wygląda ukochana Jacka Ozdoby. Polityk jest szaleńczo zakochany!

Trwa ostatni, najintensywniejszy etap kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze tylko przez kilka dni wszyscy kandydaci będą mogli przekonywać Polaków do oddania głosu na siebie. Mimo to nie mogą zapominać o chwilach na odpoczynek. Poseł SUwerennej Polski Jacek Ozdoba i kandydat z Mazowsza postanowił skorzystać z pięknej pogody i zrelaksował się u boku ukochanej! Razem wybrali się do Płocka.

- Mała chwila wolnego to teraz zbawienie, bo przecież za chwilę eurowybory. Polecam wszystkim w wolnym czasie molo w Płocku. Jest naprawdę cudowne – mówi poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba, który w eurowyborach startuje z Mazowsza.

Tymczasem, jak widać na naszych zdjęciach, randka chyba się udała, a para zakochanych wyglądała na bardzo szczęśliwą. Para spacerowała w bardzo malowniczej okolicy i zjedli lody na ławce otoczonej zielenią. Kiedy obok przechodziła grupa z uroczymi, puchatymi pieskami na smyczy, polityk nie mógł się oprzeć, żeby ich nie pogłaskać!

Trzeba przyznać, że zakochani doskonale się zgrali. Iza, wybranka posła Suwerennej Polski, postawiła na długą jasną spódnicę i koszulę w biało-niebieskie paski. Do tego założyła w talii pasek i wygodne buty na płaskim obcasie. Jacek Ozdoba w niebieskiej koszuli i granatowych spodniach idealnie pasował stylizacją do swojej partnerki. Razem wyglądali jak z obrazka!

Choć para nie zakochała się w sobie od pierwszego wejrzenia, teraz doskonale się rozumieją.

- Mamy z Izą wiele wspólnych tematów, pasji. Znamy się wiele lat, ale spotykamy się na poważnie od kilku miesięcy. Zobaczymy, jak ta przyszłość się ułoży – podsumowuje Jacek Ozdoba.

Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? 13/15 to marzenie! Pytanie 1 z 15 Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? Kto jest na zdjęciu: Janusz Palikot Edward Siarka Andrzej Olechowski Dalej