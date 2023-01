Magdalena Ogórek to gwiazda TVP. Zaczynała w znanych serialach

Magdalena Ogórek to gwiazda i jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Chociaż z wykształcenia jest historyczką i doktorem nauk humanistycznych, to pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiała w zupełnie innej branży. Magdalena Ogórek zaczynała jako aktorka. Jako młodziutka studentka pojawiła się w popularnych i bardzo lubianych przez widzów serialach. Zagrała m.in. epizod w sitcomie "Lokatorzy" oraz większą rolę, pielęgniarki Magdy w serialu "Na dobre i na złe". Czasem ktoś drwi, że Ogórek tak zaczynała, co jest bardzo niegrzeczne. Sama zaś prezenterka ostatnio wspomniała, że dzięki "Lokatorom" trafiła do hitu TVP 2: - Po roli w "Lokatorach" otrzymałam stały angaż w kolejnym hitowym polskim serialu "Na dobre i na złe". Dzięki temu opłaciłam studia podyplomowe na UW (kierunek europeistyka). Z filmem nie wiązałam przyszłości - przyznała szczerze. Wrzuciła też kilka zdjęć z młodości. Widać na nich też jej koleżanki z tamtego okresu, wśród których pojawiła się wówczas zaledwie 17-letnia znana dziś aktorka. Która? Dowiecie się z galerii poniżej:

POD GALERIĄ ZDJĘĆ, W KÓREJ ZOBACZYCIE KOLEŻANKI MAGDALENY OGÓREK, DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU

Magdalena Ogórek marzyła o spotkaniu z Józefem Oleksym. Wystroiła się jak na bal!

Ogórek ciągnęło też do polityki. Wystarczy wspomnieć, że kiedyś wystąpiła w programie "Spełniamy marzenia", który był emitowany w telewizji polskiej. Był to program, w którym spełniano marzenie, np. organizując spotkanie ze sławnymi osobnami. Młoda Ogórek chciała spotkać Józefa Oleksego. Specjalnie przygotowała się na to spotkanie. Wystroiła się na rozmowę z byłym premierem jak na bal! Założyła piękną, długą suknię, a Oleksy przyniósł jej w prezencie bukiet róż: - O Boże, jakie piękne! - zachwycała się Ogórek. Do spotkania polityka i Ogórek doszło w 2003 roku.

Kariera polityczna Magdaleny Ogórek

Później, w 2011 roku Magdalena Ogórek sama weszła w świat wielkiej polityki. Została kandydatką do Sejmu z listy SLD, a w 2015 roku została kandydatką na prezydenta. Nie miała łatwo, bo część postrzegała ją właśnie przez pryzmat choćby telewizyjnych ról, a nie wykształcenia czy doświadczenia. Na jej stronie możemy przeczytać, że z wykształcenia jest: " Doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Opolski), ukończyła studia tematyczne w EIPA (European Institute of Public Administration ) w Maastricht oraz studia podyplomowe na kierunku Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik administracji publicznej, m.in. w MSWiA, NBP, Kancelarii Sejmu".

Sonda Lubisz oglądać Magdalenę Ogórek w telewizji? Tak Nie