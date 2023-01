Zbieramy szczękę z podłogi

Tak wyglądała Elżbieta Jaworowicz w młodości. Zjawiskowa uroda dziennikarki TVP! Przepiękna kobieta

likp 13:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Elżbieta Jaworowicz to chyba najbardziej długowieczna gwiazda TVP. Nie sposób wyobrazić sobie telewizję publicznej bez tej charakterystycznej dziennikarki. Jej program interwencyjny "Sprawa dla reportera" od kilkudziesięciu lat cieszy się gigantyczną popularnością. Elżbieta Jaworowicz dziś ma 77 lat i ciągle wygląda fantastycznie. My dotarliśmy do zdjęć prezenterki TVP z czasów młodości. Zobacz w naszej galerii, jak Elżbieta Jaworowicz wyglądała we wczesnych latach 90. Miała zjawiskową urodę!