Tak wyrosła córka Morawieckiego. Magda to już pannica, gdy tata został premierem była słodkim maluchem! [ZDJĘCIA]

Mateusz Morawiecki, gdy pełnił rolę premiera rządu miał pełne ręce roboty. Ale nawet wtedy zawsze starał się znaleźć czas dla rodziny, a przede wszystkim dla dzieci. Były premier prywatnie jest szczęśliwym ojcem i mężem. Ma dwoje starszych dzieci: córkę Aleksandrę, która jest już mężatką i mamą małego Stasia, a jej ślub był głośnym wydarzeniem oraz syna Jeremiasza.

Ma też dwoje młodszych, nastoletnich dzieci: córkę Magdę i syna Ignacego. Gdy był szefem rządu niechętnie dzielił się prywatnymi sprawami. Gdy pokazywał, jak spęcza czas z rodziną to były to głównie zdjęcia wykonane na łonie natury. Teraz to się jednak zmieniło, a w sieci często pokazuje prywatne kadry. Widać, że czas spędzony z rodziną jest dla niego bardzo ważny i daje mu czas na wytchnienie i oderwanie od polityki.

Urodziny córki byłego premiera. Magda to już pannica!

W ostatni weekend rodzina Morawieckich świętowała 14. urodziny Magdy. - Jeszcze 4 lata do osiemnastki - napisał były premier i pokazał zdjęcie jubilatki zdmuchującej świeczki z urodzinowych słodkości.

Dzieci Morawieckiego nie są już małe! To już poważna młodzież. Patrząc na dzieci zawsze widać, jak szybko upływa czas. Wydaje się, że jeszcze niedawno polityk prowadzał za rękę córkę i syna, a teraz... a teraz? Syn niebawem przerośnie tatę, a córka to już poważna dziewczyna. Aż niewiarygodne, że jeszcze kilka lat temu polityk prowadzał dzieci za rękę!

Wiadomo, że Morawiecki z żoną Iwoną dwoje młodszych dzieci adoptowali. W jednym z wywiadów polityk był o to zapytany. Jak mówił: - Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia (...). Mamy kontakt z żoną z różnymi domami dziecka, z jednym w szczególności - komentował polityk w rozmowie z Żurnalistą.

