Tak zmieniała się twarz Wołodymyra Zełenskiego od wybuchu wojny na Ukrainie. Inny człowiek [Zdjęcia]

Przywitanie Wołodymyra Zełenskiego. Wszyscy patrzyli na buty Agaty Dudy! To przejdzie do historii

To miało jasny cel

Wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 roku. Wołodymyr Zełenski nagle stał się jednym z najważniejszych polityków na świecie. Wszyscy obserwowali jego bohaterską i niezłomną postawę w relacji z Rosją Władimira Putina. Prezydent Ukrainy, który 5 marca przyjechał z pierwszą od czasu wybuchu wojny na Ukrainie oficjalną wizytą do Polski, zapłacił za to ogromną cenę. Ukraiński przywódca ciągle musi drżeć o swoje życie i życie najbliższych. Od ponad roku nieustannie zmaga się ze stresem. Patrząc na zdjęcia Wołodymyra Zełenskiego sprzed rosyjskiej inwazji, widzimy młodego gładko ogolonego mężczyznę, który idealnie pasowałby do reklamy jakiś kosmetyków. Wojna jednak zmieniła także twarz prezydenta Ukrainy. Dziś wygląda znacznie starzej niż niewiele ponad rok temu. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się twarz Wołodymyra Zełenskiego od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.

