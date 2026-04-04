Tak zmieniło się mieszkanie Kasi Tusk. Dwa elementy całkowicie zmieniają charakter wnętrza

Mieszkanie Kasi Tusk w Sopocie cechuje się prostotą, elegancją, bielą i jasnym drewnem, z marmurowymi blatami i dużymi oknami.

Blogerka wykorzystuje żywe kwiaty, ciepłe oświetlenie i książki jako elementy dekoracyjne, by nadać wnętrzu przytulny charakter.

Styl Kasi Tusk można naśladować niskim kosztem, by odmienić własne mieszkanie, poprzez proste zmiany w oświetleniu i dekoracjach.

Kasia Tusk może pochwalić się sporym mieszkaniem w swoim rodzinnym Sopocie. Trzeba przyznać, że córka premiera dba o swoje gniazdko, o czym świadczą remonty i dbałość o każdy szczegół. W całym domu wszystko do siebie pasuje. Tak jak w strojach, także w swoich czterech ścianach postawiła na prostotę i elegancję z nutami nowoczesności. W każdym pomieszczeniu króluje biel - od salonu, przez sypialnię aż po kuchnię i łazienkę. Podłogi z kolei to jasne drewniane panele i jasne płytki.

Jednym z najważniejszych mebli w domu wydaje się być długi stół z marmurowym blatem, przy którym gospodyni gotuje, a cała rodzina spotyka się, by jeść. o nie jedyny element wykonany z tego materiału - blaty w kuchni i łazience także są marmurowe. Szczególnie interesujące wydają się pokrętła na kuchence, które mają nietypowy kształt. Przełamaniem są drewniane elementy, takie jak ramy wszechobecnych obrazów z abstrakcyjnymi wzorami.

W mieszkaniu córki premiera ważne są duże okna, które wpuszczają dużo światła do wnętrza. Ozdabiają je powłóczyste zasłony, subtelnie wydłużające przestrzeń. Pod jednym z nich stoi biurko, przy którym Kasia Tusk pracuje, ciesząc się widokiem.

Wystrojowe triki Kasi Tusk

W mieszkaniu Kasi Tusk można zauważyć kilka elementów, które odmieniają przestrzeń i nadają jej przytulnego charakteru. To przede wszystkim sezonowe żywe kwiaty w wazonach. najważniejszy bukiet zawsze stoi na stole, ale nawet z boku umywalki widać mały wazonik z kwiatem. Zazwyczaj wybiera białe kwiaty, które idealnie pasują do reszty pomieszczenia. Jesienią zaś blogerka wstawia do wody gałęź z kolorowymi liśćmi. najczęściej wybiera przeźroczyste wazony, które są uniwersalne i nie gryzą się z resztą otoczenia.

Kolejny ważny szczegół to wszechobecne lampki i kolor oświetlenia. Na wielu zdjęciach widać punktowe oświetlenie, czy to w postaci kinkietów czy lampek nocnych. Zapalone zamiast górnego żyrandola nadają pomieszczeniu specjalnego klimatu. Ważne jest jednak to, że światło ma ciepło-żółtą barwę, kojarzącą się z zachodzącym słońcem. To właśnie ono odpowiada za przytulny charakter wnętrza.

Innym interesującym trikiem Kasi Tusk jest strategiczne rozmieszczenie książek. Te nie tylko stoją na regale, ale też stanowią rodzaj "podkładki" pod wcześniej wspomniane lampki czy wazony. To jedne z nielicznych plamek koloru w mieszkaniu córki premiera.

Warto zainspirować się wystrojem domu Kasi Tusk: wymienić żarówki, porozkładać książki w kluczowych miejscach i zadbać o obecność żywych roślin, a niskim kosztem i ze stylem można całkowicie odmienić swoje cztery ściany.

