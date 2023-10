Takie hasła pojawiły się na Marszu Miliona Serc. Zabawne czy straszne?

Wow, co za zmiana! Takiej Agaty Dudy jeszcze nie widzieliśmy

Na Marszu Miliona Serc pojawiło się wiele osób z flagami Polski i Unii Europejskiej. Niektórzy mieli także tęczowe flagi, inni zaś nieśli transparent z nazwą swojego miasta. Nie zabrakło osób, które założyły biało-czerwone wianki lub rude peruki. Niektórzy postanowili dać upust swojej kreatywności i zrobili transparenty z różnymi hasłami. Co mogliśmy zobaczyć?

Można było zobaczyć napisy „Szczęśliwej Polski już czas” czy „Pozytywna Polska”. Inne zaś uderzały w rząd: „Wolę dostać sr***ki niż być na usługi kaczki!”, „Jarek! To nie jest twoja piaskownica” czy „Do not PiS on Poland”. Inni zaś postawili na całe przebrania. Nie zabrakło osoby z maską byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka czy z maską ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro za kratami. Możecie je zobaczyć w naszej galerii poniżej!

Wyszło śmiesznie czy raczej strasznie? Zdania zapewne będą wyjątkowo podzielone.

