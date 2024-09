Takiej Agaty Dudy jeszcze nie widzieliśmy! Jej strój wprawia w osłupienie

Andrzej i Agata Dudowie zainaugurowali kolejną edycję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą jest "Kordian" Juliusza Słowackiego. - Słowacki wzywa niejako Polaków, by aktywnie walczyli o wolność. To już nie jest mesjanizm. Wzywa do walki czynnej, nie tyle poświęcenia, co do tego, by walczyć do samego końca, do zwycięstwa, by dla odbudowania Rzeczpospolitej poświęcić wszystko - mówił prezydent w Ogrodzie Saskim.

- Słowacki pisał Kordiana, gdy Polska była pod zaborami. Towarzysz mu duch wolności i narodowej niezawisłości. O takiej Polsce marzył i taką przepowiadał - powiedziała pierwsza dama. - Z informacji, które napływają do Kancelarii Prezydenta wynika, że wielu organizatorów już od kilku tygodni przygotowuje się do Narodowego Czytania. Kreatywność organizatorów wzbogaca to wspólne czytanie i udowadnia, że klasyka jest wciąż żywa i tak samo nas porusza - dodała.

Na scenie pojawili się także aktorzy, którzy czytali na głos "Kordiana". Z kolei widzowie i inni czytelnicy mogli przynieść swoje wydania lektury, by zdobyć specjalny pamiątkowy stempel.

Uwagę zwróciła nietypowa sukienka Agaty Dudy. Długi rękaw i barwna błękitnego nieba bardzo się wyróżniały, ale to ozdobny żabot zaskakuje. Jeszcze nie widzieliśmy pierwszej damy w takim stroju! Zazwyczaj stawia na proste, geometryczne linie, dlatego ozdobne falbanki są nowością w garderobie żony prezydenta. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w naszej galerii poniżej:

