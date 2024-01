To błyskawicznie zakupiono dla Tuska po objęciu teki premiera! Kosztował ponad 16 tysięcy złotych!

Kamiński pojechał do siedziby PiS starym rzęchem. Po drodze zrobił coś niezdrowego

Nie do wiary, jak lata temu wyglądała Katarzyna Kolenda-Zaleska! Ale laska

Na opublikowanym na serwisie X przez premiera Tuska wideo widać, jak nowy szef rządu wyjmuje na filmie różne rzeczy z pudełka i wyjaśnia widzom ich historię. Nagranie rozpoczyna słowami "chodźmy do gabinetu, czas się rozpakować". Następnie Tusk wyciąga z kartonu to zdjęcia najbliższych oraz rysunek przedstawiający wilka, który był prezentem od "serdecznych przyjaciół". Pokazując rękawice bramkarskie premier powiedział, że "dostał je od kumpla z boiska". Na dalszym planie widać duży telewizor, który zwrócił uwagę dziennikarza portalu Salon24.pl, ponieważ wcześniej nie było go w gabinecie szefa rządu. - Zapewniło nas o tym kilku byłych ministrów z KPRM - czytamy.

Dziennikarz zwrócił się zatem z pytaniami do Centrum Informacyjnego Rządu, aby dowiedzieć się o ten zakup. – W styczniu 2024 r. KPRM kupiła telewizor XR77A80LAEP Sony 4K OLED (77 cali) na potrzeby wyposażenia sali spotkań w Kancelarii. Koszt telewizora to 16 499,00 zł. – odpowiedział Maciej Wewiór, zastępca dyrektora CIR.

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło jednak, że zakupiony za ponad 16 tys. złotych telewizor nie znajduje się w gabinecie premiera Tuska, bo jest w nim starszy sprzęt kupiony jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie kupowała telewizora do gabinetu premiera Donalda Tuska. Telewizor w gabinecie Prezesa Rady Ministrów to sprzęt, który znajdował się już na stanie KPRM. To Samsung UE75CU7192 LED 4K Tizen (75 cali), który został kupiony w lipcu 2023 r. i był użytkowany przez poprzedniego szefa KPRM Marka Kuchcińskiego – przekonywało w odpowiedzi Centrum Informacyjne Rządu.

Zobacz: Tusk zrywa z Lewicą! Klamka zapadła! "Może nas w ten sposób wrzuci teraz pod pociąg?"

Całą sytuację skomentował ironicznie Piotr Müller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. – Wśród pracowników kancelarii premiera, po poleceniu o wstawieniu telewizora do gabinetu Donalda Tuska, krąży już żart, że wróciły stare zwyczaje i telewizor jest potrzebny do oglądania meczów (...) Zabawne jest to, że jednym z pierwszych poleceń Tuska było wstawienie telewizora - stwierdził.

Zobaczcie, gdzie zamieszkał w Warszawie Donald Tusk w galerii poniżej

Sonda Czy Donald Tusk byłby dobrym prezydentem Polski? Tak Nie