Tak się zmieniał ojciec Tadeusz Rydzyk

To, co wypalił Tadeusz Rydzyk do dzieci, woła o pomstę do nieba?! Czy Bóg to słyszał?!

Tadeusz Rydzyk od kilkudziesięciu lat wywołuje olbrzymie kontrowersje. Jednak to, co wypalił podczas specjalnej przemowy dla dzieci na Jasnej Górze w Częstochowie, przekroczyło wszelkie granice. Wiele osób uzna, że jego słowa dotyczące wojny na Ukrainie wołają o pomstę do nieba. Czy Bóg to słyszał?! Jeśli tak, to niewykluczone Tadeusz Rydzyk będzie się musiał się mocno tłumaczyć przed Sądem Ostatecznym.