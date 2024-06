To zamach na POLSKĘ i WIARĘ! Polacy są WŚCIEKLI. Z KOŚCIOŁEM jeszcze nikt nie WYGRAŁ!

Rządowa zapowiedź ograniczenia lekcji religii podziały na wielu Polaków, jak czerwona płachta na byka! „To zamach na Kościół, zamach na nasze wartości, zamach na wiarę!”, wymieniała kobieta. „Ja bym powiedziała, że zamach na Boga!”, spointowała emerytka. „Biskup to nie jest Pan Bóg”, odparł mężczyzna, który sam jest katolikiem, ale uważa, że miejsce lekcji religii jest w salkach przy parafiach, a nie w szkołach. „Czy Pan oszalał? Żeby milionom ludzi zabrać religię?”, emocjonował się emeryt. „Ja uważam, że w szkole w ogóle nie powinno być religii. Żadnej!”, stwierdziła młoda kobieta. „W ogóle nie powinno być żadnej lekcji religii, bo to jest ociemnienie młodego pokolenia", zgodziła się z nią kobieta. „Potem dzieciaki tylko mają traumę i potem ludzie w naszym wieku tylko mają traumy kościelne”, przekonywała młoda dziewczyna. „Pytałem księdza, jak to jest? Czy my w końcu pochodzimy od tych zwierząt, czy nie? No to byli tylko Adam i Ewa i nic więcej. To jest kłócenie się ze zdrowym rozsądkiem”, relacjonował młody chłopak. „Co daje człowiekowi lekcja religii?”, pytał Adam Feder. „Wiarę w boga, wiarę we wszystko, w miłość…”, wymieniał mężczyzna. „ Ja tylko się tym pocieszam, że nie ten pierwszy rząd z Kościołem wojował, wszystkie rządy przegrywały. Z Kościołem nie da się wygrać!”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

To zamach na POLSKĘ i WIARĘ! Polacy są WŚCIEKLI na rząd. Z KOŚCIOŁEM jeszcze nikt nie WYGRAŁ! - Komentery