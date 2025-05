To, że Karol Nawrocki kocha sport, wiedzą wszyscy. To niejedyna pasja kandydata na prezydenta

Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Karol Nawrocki sam siebie nazywa "kandydatem bezpartyjnym i obywatelskim", może jednak liczyć na poparcie PiS, które go wspiera w czasie kampanii. Jego start w wyborach okazał się sporym zaskoczeniem dla wielu osób, bowiem wcześniej nie był szerzej znany ani związany z polityką. Kandydat na prezydenta jest jednak bardzo otwarty i Polacy coraz więcej mogą się o nim dowiedzieć.

Karol Nawrocki kocha sport

Karol Nawrocki jest wielkim pasjonatą sportu. Nie ogranicza się jednak do kibicowania ulubionym zawodnikom, a sam także jest bardzo aktywny fizycznie. W przeszłości zajmował się trenowaniem boksu. Jako młody chłopak reprezentował bokserską drużynę RKS Stoczniowiec. Udało mu się także zająć pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.

- Miałem dość agresywny styl. Mniej uników, a więcej ataku. W życiu prywatnym i publicznym nie mam już tej agresji - mówił w jednym z wywiadów.

Co nieco na temat sportowej przeszłości Karola Nawrockiego zdradził w rozmowie z Super Expressem jego wujek, Waldemar Nawrocki. To on był jego pierwszym trenerem.

- Ta agresja objawia się m.in. szybkością, wywieraniem presji, czy przewidywaniem ruchów rywali. Zresztą ta szybkość podejmowania decyzji na pewno przyda mu się też teraz w wyścigu o fotel prezydenta - powiedział nam.

Podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami Lublina Karol Nawrocki został zapytany o swój rekord w wyciskaniu sztangi. Odpowiedź powala!

- Mój rekord to 152,5 kilo, ale ważyłem wtedy 108-110 kilo, teraz ważę 93-94. Czyli 130 kilo zawsze wycisnę, ale 152,5 to mój rekord - zdradził kandydat na prezydenta.

Karol Nawrocki grał także w piłkę nożną w Ex Siedlce i KKS Gedania.

Nie tylko sport - druga pasja Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki kocha nie tylko sport, ale także historię. Od zawsze była w centrum jego zainteresowań i właśnie z tą dziedziną postanowił związać się zarówno naukowo, jak i zawodowo. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2009 roku zaś zaczął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, z którym jest związany do dziś. Jedynie w latach 2017-2021 zmienił miejsce zatrudnienia, został bowiem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

