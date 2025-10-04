W Warszawie odbywa się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

W Warszawie z powodu remontu rozkopane są okolice filharmonii warszawskiej, w okolicy pomnika Chopina trwa remont

Tomasz Lis nie był w stanie się powstrzymać i skrytykował władze Warszawy

W Filharmonii Narodowej w Warszawie zainaugurowano XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jak jednak wskazuje profil na X o nazwie "Przewodzik", na ulicach w okolicy filharmonii trwały remonty.

- Przecież termin Konkursu Chopinowskiego był znany od lat, tych remontów nie można było zrobić wcześniej? - czytamy na profilu.

Nie wytrzymał również znany publicysta Tomasz Lis, który przyznał, że "stara się nie czepiać władz Warszawy". Dla przypomnienia - prezydentem miasta jest Rafał Trzaskowski, którego dziennikarz otwarcie wspierał w kampanii prezydenckiej.

- Staram się nie czepiać władz Warszawy, ale wygląd okolic Filharmonii Narodowej w czasie najbardziej prestiżowej imprezy kulturalnej w Polsce, to naprawdę skandal i obciach - napisał Tomasz Lis.

Pomnik Chopina w Warszawie objęty remontem

Jak się okazuje, prace remontowe trwają także w Łazienkach Królewskich, w których znajduje się pomnik Fryderyka Chopina. Z powodu tegoż remontu, nie można podejść bliżej do instalacji. Zdjęcie z remontu zamieścił na X Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, który także nie szczędził krytyki wobec władz stolicy:

- Symboliczne. I to na wielu poziomach - napisał Nizinkiewicz.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina składa się z dwóch głównych etapów: eliminacje odbyły się w Warszawie między 23 kwietnia a 4 maja 2025 r. Główna część konkursu, wraz z koncertem inauguracyjnym i finałami, zaplanowana jest na 2–23 października 2025 r.

