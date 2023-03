Tragiczny los najpiękniejszych Polek. Umierały młodo i w zapomnieniu [WIDEO]

Wiceminister Marcin Warchoł ratował synka i wylądował w szpitalu! Co się stało?! [ZDJĘCIA]

Alina Ryszczewska h. Pobóg (1910-1986) - wicemiss Polonia 1929. Przez rok była żoną lotnika wojskowego, kapitana Józefa Lewoniewskiego (1899-1933), który ginął 11 września 1933 w katastrofie lotniczej we wsi Zasurskoje koło Jadrina pod Kazaniem. Drugim mężem Anieli Rzyszczewskiej był Wacław Zakrzewski, który zginął w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Z małżeństwa tego doczekała się syna Jerzego Wojciecha (1942-2009). 28 marca 1956 wyszła za mąż za nauczyciela muzyki Józefa Trzeciaka, lecz małżeństwo to zakończyło się rozwodem. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Sopocie.

Wicemiss Polonia 1929 została także aktorka Hanna Daszyńska (1908-1958), córką Marszałka Sejmu, Ignacego Daszyńskiego (1866-1939) - Cm. Rakowicki w Krakowie. Hanna Borkowska (nazwisko po mężu) była sekretarką premiera na Uchodźtwie Tomasza Arciszewskiego (1877-1955). Została pochowana na cmentarzu Nort Sheen.

Halina Dunin-Łabędzka (1905-1985), primo voto hrabina Rzewuska, II voto Stpiczyńska - Miss Polski 1925, wybrana przez dwutygodnik „Pani”. Po sukcesie została aktorką. Spoczęła na cmentarzu parafii św. Jakuba w Skierniewicach.

Miss Polonia 1929 i 1930

Władysława Kostakówna (1908-2001), urzędniczka, Miss Polonia 1929. Po mężu Władysława Śliwińska. Wyemigrowała do Francji. Została pochowana na cmentarzu Montmorency pod Paryżem.

Zofia Batycka (1907-1989), aktorka, Miss Polonia 1930. Wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Została pochowana w Hollywood Forever Cemetery

Inne uczestniczki wyborów miss

Aniela Bogucka-Federowicz (1899-1958) - Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Stanisława Ścieżko (1907-1992) - Cmentarz Rakowicki

Agnieszka Kuck-Kerpert (1911-1978) - cmentarz w Legionowie

Marysia Nowicka (1912-1934), młoda aktorka, zmarła w Zakopanem - Stare Powązki

Jadwiga Zemłówna (1910-1990) - Stare Powązk

Ligia Goebel (1904-1980) - Stare Powązki

Alina Welińska Konopkowa-Opieńska (1906-1937) - cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie. Z aktorem Jerzym Konopką-Rolandem miała syna Juliusza (1924-1977), także aktora, z którym jest pochowana. Jego żona Zofia Laskowska ps. Magda (1923-1944) była łączniczką batalionu „Zośka” Zgrupowania „Radosław”. Zginęła w Powstaniu Warszawskim. Jej symboliczny grób znajduje się na Powązkach Wojskowych. Jerzy Roland (1900-1940) pochowany jest w Muszynie, gdzie miał popełnić samobójstwo po dostaniu się do niemieckiej niewoli. Jego drugą żoną była Aniela Miszczykówna, II voto Dzwonkowska (1913-1983), tancerka rewiowa. Jej drugim mężem był znany aktor Aleksander Dzwonkowski (1907-1977) - Powązki Wojskowe. Z kolei starszym bratem Jerzego był Witold Roland (1898-1929), aktor, który zginął w wypadku spowodowanym przez Eugeniusza Bodo (1899-1943) - Stare Powązki.

Władysława "Sława Wendowa" Malczewska (1907-1975), żona płk. Zygmunta Wendy (1896-1941) - Stare Powązki

Janina Chmielewska z Tuszyńskich (1907-1935) - Stare Powązki

Zofia Kajzer-Kasprzycka (1911-2002), aktorka, uczestniczka wyborów Miss Polonia 1930. Pochowana w Eden Brook Memorial Gardens w Calgary, Kanada. Żona Tadeusza Kasprzyckiego (1891-1978), generał dywizji Wojska Polskiego, minister spraw wojskowych w latach 1935–1939, kawaler Orderu Virtuti Militari (pochowany na cmentarzu przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie). Jego pierwsza żona Maria z Rybczyńskch (pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Wilanowie), która popełniła samobójstwo z powodu romansu męża. 12 maja 1939 r., po wizycie u Kajzerówny w przededniu sprawy rozwodowej, wyskoczyła z okna klatki schodowej w kamienicy, w której mieszkała kochanka męża. Zmarła w karetce pogotowia.

W tym czasie na deskach Teatru Narodowego wystawiano komedię "Popielaty welon" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w której jedną z ról grała Kajzerówna. W dniu, w którym publiczność dowiedziała się o tragicznych okolicznościach śmierci Kasprzyckiej, wychodząca na scenę Zofia Kajzerówna została przywitana gwizdami i tupaniem. Przedstawienie zostało przerwane, a sztukę wkrótce zdjęto z afisza.

Krystyna Skarbek (1908-1952) - cmentarz Kensal Green St. Mary w północnym Londynie. Zmarła 15 czerwca 1952, po tym jak w londyńskim hotelu „Shelbourne” w Kensington została pchnięta nożem przez Dennisa Muldowneya, którego oświadczyny wcześniej odrzuciła. Zabójca został ujęty i skazany na śmierć. W 1930 uczestniczyła w konkursie Miss Polonia. W tym samym roku poślubiła pabianickiego przemysłowca, Gustawa Gettlicha. Para wzięła rozwód po 6 miesiącach. W listopadzie 1938 wyszła za mąż po raz drugi, za podróżnika i pisarza powieści dla młodzieży, Jerzego Giżyckiego (1899-1970, zmarł w Maksyku). W 1939 oboje przebywali w Kenii, gdzie Giżycki przybył jako dyplomata mający pracować w stolicy Abisynii. Na wieść o wybuchu wojny wyjechali do Francji, skąd już sama (była w separacji z mężem) przedostała się do Anglii.

W Wielkiej Brytanii została agentką Kierownictwa Operacji Specjalnych, odznaczona Orderem Iperium Brytyjskiego. Przyjęła pseudonim Christine Granville. Działała głownie na Węgrzech, gdzie pomagała wydostać się internowanym Polakom. Jeździła także do okupowanej Polski, Jugosławii, Słowacji, Francji. Była także w Algierii i Egipcie. Była łączniczką brytyjskiego ppłk Francisa Cammaertsa. Po jego aresztowaniu przez gestapo w Digne, w brawurowej akcji doprowadziła do jego uwolnienia. Współpracowała z francuskimi Maquis, nawiązała kontakt z Polakami służącymi w Wermachcie, 70 z nich nakłoniła do dezercji.

Została zdemobilizowana w kwietniu 1945 w Kairze, otrzymując odprawę w wysokości zaledwie 100 funtów (roczna przeciętna płaca wynosiła wtedy ok. 3000 funtów) wraz z osobistymi podziękowaniami od Winstona Churchilla. W ostatnich latach życia pracowała jako pokojówka w hotelu, telefonistka, sprzedawczyni w londyńskim domu towarowym Harrods, stewardesa na statkach pasażerskich „Rauhine” i „Winchester Castle” na linii Anglia-Związek Południowej Afryki. Plotkowano nawet o jej romansie z pisarzem Ianem Flemingiem. Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że ten prawdopodobnie wzorował się na niej tworząc postać Vesper Lynd do swej pierwszej powieści o Jamesie Bondzie – Casino Royale. W filmie z 2006 roku w rolę Vesper Lynd wcieliła się Eva Green.

Zofia z Dobrowolskich Baczewska (1906-1993) - uczestniczka wyborów Miss Europy 1932 - cmentarz komunalny Agrykola w Elblągu

Sława Kowalska - uczestniczka Miss Universe 1932 Irena Kamieniecka Wertheim (1915-1969) - tragiczna śmierć w Rio de Janeiro. Prawdopodobnie została wyrzucona przed okno znajdującego się na 8. piętrze wieżowca na Copacabanie, przez swojego kolejnego partnera, Antoniego Filipkiewicza (1907-1977). Brazylijski sąd nie skazał jednak mężczyzny, gdyż ostateczny raport policji za przyczynę śmierci podał samobójstwo, co było niemożliwe z powodu niepełnosprawności Ireny, poruszała się ona bowiem na wózku inwalidzkim. Prawdopodobnie została wcześniej odurzona narkotykami i alkoholem, który znaleziono na miejscu zbrodni. Przez wiele lat uzależniona była także od alkoholu. Filipkiewicz podpalił mieszkanie, by pozbyć się lokatorki, pisarki Mary Wiliam Nicoloff i upozorować wypadek z Kamieniecką. Po zbrodni powrócił do Polski. Zmarł w Krakowie w 1977 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Maria Żabkiewiczówna =-Dilworth (1908-1981) - najpiękniejsza Polka 1934

Józefa Kaczmarkiewiczówna-Rokuziak (1915-2012) - cmentarz w Barlin, Francja