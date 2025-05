II tura wyborów prezydenckich 2025 w niedzielę

Małgorzata Trzaskowska i Marta Nawrocka mają szanse na zamieszkanie w Pałacu Prezydenckim. To ich mężowie, startujący w tegorocznych wyborach prezydenckich, dostali się do drugiej tury wyborów. Ostateczne starcie kandydatów już w niedzielę (1 czerwca). We wszystkich ostatnich sondażach prezydenckich obaj kandydaci mają niemal takie same poparcie, dzieli ich bardzo niewiele, raz wygrywa jeden, raz drugi.

Marta Nawrocka czy Małgorzata Trzaskowska - którą Polacy widzą jako pierwszą damę? Mamy wyniki najnowszego sondażu!

"Super Express" postanowił sprawdzić, jak Polacy widzą w roli pierwszej damy żony kandydatów. Która zdaniem wyborców lepiej odnajdzie się w roli pierwszej damy i będzie pasowała do zadań prezydentowej? Instytut Badań Pollster zadał badanym pytanie: "Która z żon kandydatów na prezydenta będzie lepszą pierwsza damą?" Wyniki sondażu mogą zaskoczyć, bo w tym badaniu także jest zacięta walka i niewielkie różnice między obiema paniami!

Zdaniem 56 proc. osób to Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, będzie lepszą pierwszą damą. Jej konkurentka do roli prezydentowej Marta Nawrocka, małżonka kandydata obywatelskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskała 44 proc. poparcia głosujących.

Żony Trzaskowskiego i Nawrockiego mają plany na bycie pierwszą damą

Obie panie mocno wspierają swoich mężów w kampanii wyborczej i stoją za nimi murem. Obie też zabierają głos publicznie, chętnie udzielają wywiadów, pojawiają się w telewizji, ale też na konwencjach i publicznych wystąpieniach kandydatów. Nawrocka i Trzaskowska wprost zapowiadają, że jako pierwsze damy chcą działać i mają już konkretne plany na działalność. Jakie? Więcej dowiecie się z tekstu: Oto przyszła pierwsza dama. Wielkie porównanie Małgorzaty Trzaskowskiej i Marty Nawrockiej

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 25.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

